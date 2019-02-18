Polskie Radio: 77% поляков боятся России и одновременно хотят с ней общаться

Результаты последнего опроса немецкого фонда имени Фридриха Эберта говорят о том, что 77% поляков главным источником угрозы считают Россию. Одновременно большинство из них утверждает, что Польша должна больше, нежели прежде, сотрудничать с Россией. «Поляки ожидают лучших отношений с россиянами, но не ценой подчинения Кремлю», — объясняет в беседе с Polskie Radio журналист Матчей Кожушек.

Из последнего опроса, который был проведён в семи странах Европы престижным немецким Фондом имени Фридриха Эберта, следует, что большинство опрошенных считает, что ситуация безопасности в Европе значительно ухудшилась и опасается новой войны. В Польше 77% считает, что главным источником угрозы является Россия. С другой стороны однако большинство опрошенных поляков утверждает, что Польша должна больше, нежели прежде, сотрудничать с Россией, рассказывает Polskie Radio

Это противоречие обьясняет в беседе с порталом эксперт и журналист Матчей Кожушек:

«Этот опрос может указывать на то, что поляки ожидают лучших отношений с Россией, но не теми средствами, которые применяют немцы. Здесь я имею в виду строительство газопровода «Северный поток—2». Более близкое сотрудничество — по мнению поляков не должно основываться на подчинении Кремлю».

Другой элемент опроса касается сотрудничества с Европейским союзом. 77% опрошенных поляков считает, что Польша должна углублять сотрудничество с Европейским союзом. При этом 66% из них одновременно утверждает, что политика ЕС противоречит интересам Польши. «Поляки видят свой интерес в развитии ЕС, но реальная политика ЕС — где доминирует Германия — невыгодна для нас», — объясняет Кожушек.

При этом большинство опрошенных немцев утверждает, что угрозу представляют собой прежде всего Соединенные Штаты. Эксперт напоминает, что скептицизм в отношении США является уже частью немецкой традиции.

«Примером может послужить 2003 год в Персидском заливе. Германия тогда не вошла в коалицию с США. Более того, один из последних опросов доказал, что у немцев меньше доверия к Трампу, нежели к Путину», — резюмирует журналист.