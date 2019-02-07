Польский депутат опасается «Северного потока — 2» не меньше, чем российских шпионов

Россия всеми силами пытается сделать так, чтобы европейские страны от неё зависели. В ход идут не только такие враждебные действия, как шпионаж или угрозы соседям, но и... газопровод «Северный поток — 2», уверен польский депутат от партии «Право и справедливость» Матчей Малецкий. В интервью Radio Maryja он призвал остановить строительство, которое, по его мнению, способно навредить Европе.
Комитет по иностранным делам Европейского парламента принял в понедельник критический доклад в отношении России. Евродепутаты указали в нём, что «Северный поток — 2» угрожает Европейскому союзу, а значит следует остановить его строительство. Были выдвинуты серьезные обвинения — в их числе увеличение зависимости ЕС от российского газа, а также противоречие энергетической политике ЕС, сообщил портал Radio Maryja.
«Комитет более широко посмотрел на угрозу, которую Россия представляет собой для свободных стран в Европе. Там имеются агрессивные действия нашего восточного соседа на Чёрном море, или угрозы, вытекающие из действий этого государства в Белоруссии. Россия не настроена дружественно к соседям. Она является государством, которое хочет поставить в зависимость другие страны, навязывать им свою волю не только недемократическим путём, но также применяя насилие», — отметил в интервью Radio Maryja польский депутат от партии «Право и справедливость» Матчей Малецкий.
Депутат добавил, что в отчёте обращается также внимание на высокую активность российских шпионов в Европе, которой не было со времен холодной войны.
«Это является важным с точки зрения энергетической безопасности. В очередной раз проект «Северный поток — 2» выступает в контексте других действий, которые предпринимает Россия по отношению к своим соседям. Это показывает, что у России нет дружественных намерений. Это явная причина, чтобы вернуться к дебатам на тему газопровода «Северный поток — 2», — подчеркнул политик.
Если бы к проекту «Северный поток — 2» были применены ограничения, существующие в ЕС в плане управления газовой инфраструктурой, то этот газопровод вовсе бы не был построен. «Россияне и немцы как огня боятся принятия поправок к газовой директиве, прежде чем строительство газопровода «Северный поток — 2» будет закончено, потому что тогда бы на него распространялись такие же правила, как и на другие газопроводы. Тогда россияне должны были бы допустить других поставщиков к газопроводу «Северный поток — 2», следовательно «Газпром» не мог бы быть одновременно компанией продающей газ и обслуживающей газопровод», — резюмировал Малецкий.
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