Polskie Radio: Польша потратит рекордную сумму на модернизацию армии — ради «устрашения» России

«Мы видим, как себя ведёт Россия, она агрессивна. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014-м — на Украину. Наша цель состоит в том, чтобы наша армия была настолько подготовлена, чтобы мы смогли устрашить вероятного противника», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Одновременно он объявил о рекордной сумме, которую Польша направит на модернизацию своих вооружённых сил.
Министерство обороны Польши потратит на модернизацию вооружённых сил 185 млрд злотых, заявил министр ведомства Мариуш Блащак. Предназначенная на модернизацию сумма на 45 млрд злотых выше, чем планировалось ранее, сообщает Polskie Radio.
«Министр национальной обороны подчеркнул, что это рекордная сумма. «Этот документ — фундамент, на котором мы будем строить обороноспособность Войска Польского», — заявил глава Минобороны. «Для меня приоритетом прежде всего является укрепление воздушных сил», — добавил он.
Министерство национальной обороны Польши приступило к задаче по оснащению Войска Польского многоцелевыми самолётами пятого поколения, возможности которых намного шире, нежели самолётов F-16, отмечает портал.
Мариуш Блащак также затронул тему политики Польши и НАТО ввиду угрозы, надвигающейся на восточный фланг. «Мы видим, как себя ведёт Россия, она агрессивна. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014-м — на Украину. Наша цель состоит в том, чтобы наша армия была настолько подготовлена, чтобы мы смогли устрашить вероятного противника», — объяснил он. По мнению министра, Войско Польское должно быть более многочисленным, оснащённым более современным оборудованием и интегрированным в структуры Североатлантического альянса.
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