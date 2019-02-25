Wyborcza: Балтийскую косу, которая вскоре станет островом, Россия превратит в курорт

Строительство морского канала через польскую часть Балтийской косы соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем, и тем самым превратит российскую часть косы в остров, пишет польская журналистка Паулина Сергень. В издании Gazeta Wyborcza она рассказывает, что у России, которая ранее была намерена превратить свою часть в заповедник, появились более грандиозные планы на свою самую западную территорию — преобразовать её в своего рода остров Русский.

«Туристический курорт с дельфинарием, пристанью для яхт, новая дорога, а может даже пограничный пункт с Польшей. Российские власти говорят о больших инвестициях на Балтийской косе с символическим подтекстом», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Паулина Сергень.

В пятницу депутат Государственной Думы и бывший мэр Калининграда Александр Ярошук во время пресс-конференции заявил, что планы развития российской части Балтийской косы обсуждаются на федеральном уровне, среди прочего с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Заброшенная ныне территория должна стать туристическим курортом высокого класса, рассказывает автор.

«Коса должна стать чем-то похожим на остров Русский, со всей инфраструктурой, с дельфинариями и так далее, то есть территорией такого уровня», — сказал Ярошук. «Такая концепция готовится губернатором Калининградской области и правительством. Конечно, может получиться, может нет, но вопрос такой стоит», — добавил депутат.

Сравнение Балтийской косы с островом Русский имеет сильный символический посыл. Остров Русский на протяжении долгих лет имел статус закрытого объекта, в советские времена там располагались военные базы. Но уже более десяти лет власти инвестируют в Русский огромные средства, стремясь превратить остров в российскую визитную карточку на Дальнем Востоке, подчёркивает журналистка.

Самым важным элементом этой стратегии было строительство в 2012 году винтового моста, соединяющего остров Русский с Владивостоком, подсвечиваемого цветами российского флага. В последние месяцы там была создана особая зона с максимальной экономико-правовой автономией.

Российская часть Балтийской косы — это наиболие выдвинутая на Запад территория Российской Федерации, которая должна быть преобразована в похожем духе, но с акцентом на развитие туризма, отмечает Сергень.

В Калининградской области рост заинтересованности косой совпал с действиями польских властей, которые намерены построить через неё судоходный канал в Эльблонг, добавляет она.

Инспекцию территории провёл губернатор Калининградской области Антон Алиханов. После визита он сказал, что на косе будет создан природный заповедник. Однако к концу прошлого года был составлен документ, представляющий другую концепцию благоустройства российской части территории, которая в результате перекопа польской части станет островом.

Согласно концепции, на косе будет построен СПА-отель, экологический кемпинг, аквапарк, дельфинарий, пристань для яхт. Планируется также строительство дороги от пристани до границы с Польшей, а также пограничный переход, перечисляет автор.

О том, выступила ли официально российская сторона с таким предложением, издание Gazeta Wyborcza спросило МИД и МВД Польши, но пока что не получило ответа.

На данный момент не идёт речь о строительстве моста, соединяющего Балтийск — где базируется Балтийский флот — с косой. Говорится лишь о капитальном ремонте пристани. На настоящий момент на российскую часть косы можно попасть лишь курсирующим из Балтийска паромом.

В своей пятничной речи Александр Ярошук не затронул тему «перекопа» Балтийской косы, осуществляемого Польшей. До сих пор Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отправляло лишь официальные запросы по этому вопросу польской стороне. По мнению россиян, Польша не провела с прибрежными государствами Балтийского моря необходимых консультаций в плане воздействия этих действий на окружающую среду, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Паулина Сергень.