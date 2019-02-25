Wyborcza: Балтийскую косу, которая вскоре станет островом, Россия превратит в курорт

Строительство морского канала через польскую часть Балтийской косы соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем, и тем самым превратит российскую часть косы в остров, пишет польская журналистка Паулина Сергень. В издании Gazeta Wyborcza она рассказывает, что у России, которая ранее была намерена превратить свою часть в заповедник, появились более грандиозные планы на свою самую западную территорию — преобразовать её в своего рода остров Русский.
«Туристический курорт с дельфинарием, пристанью для яхт, новая дорога, а может даже пограничный пункт с Польшей. Российские власти говорят о больших инвестициях на Балтийской косе с символическим подтекстом», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Паулина Сергень.
В пятницу депутат Государственной Думы и бывший мэр Калининграда Александр Ярошук во время пресс-конференции заявил, что планы развития российской части Балтийской косы обсуждаются на федеральном уровне, среди прочего с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Заброшенная ныне территория должна стать туристическим курортом высокого класса, рассказывает автор.
«Коса должна стать чем-то похожим на остров Русский, со всей инфраструктурой, с дельфинариями и так далее, то есть территорией такого уровня», — сказал Ярошук. «Такая концепция готовится губернатором Калининградской области и правительством. Конечно, может получиться, может нет, но вопрос такой стоит», — добавил депутат.
Сравнение Балтийской косы с островом Русский имеет сильный символический посыл. Остров Русский на протяжении долгих лет имел статус закрытого объекта, в советские времена там располагались военные базы. Но уже более десяти лет власти инвестируют в Русский огромные средства, стремясь превратить остров в российскую визитную карточку на Дальнем Востоке, подчёркивает журналистка.
Самым важным элементом этой стратегии было строительство в 2012 году винтового моста, соединяющего остров Русский с Владивостоком, подсвечиваемого цветами российского флага. В последние месяцы там была создана особая зона с максимальной экономико-правовой автономией.
Российская часть Балтийской косы — это наиболие выдвинутая на Запад территория Российской Федерации, которая должна быть преобразована в похожем духе, но с акцентом на развитие туризма, отмечает Сергень.
В Калининградской области рост заинтересованности косой совпал с действиями польских властей, которые намерены построить через неё судоходный канал в Эльблонг, добавляет она.
Инспекцию территории провёл губернатор Калининградской области Антон Алиханов. После визита он сказал, что на косе будет создан природный заповедник. Однако к концу прошлого года был составлен документ, представляющий другую концепцию благоустройства российской части территории, которая в результате перекопа польской части станет островом.
Согласно концепции, на косе будет построен СПА-отель, экологический кемпинг, аквапарк, дельфинарий, пристань для яхт. Планируется также строительство дороги от пристани до границы с Польшей, а также пограничный переход, перечисляет автор.
О том, выступила ли официально российская сторона с таким предложением, издание Gazeta Wyborcza спросило МИД и МВД Польши, но пока что не получило ответа.
На данный момент не идёт речь о строительстве моста, соединяющего Балтийск — где базируется Балтийский флот — с косой. Говорится лишь о капитальном ремонте пристани. На настоящий момент на российскую часть косы можно попасть лишь курсирующим из Балтийска паромом.
В своей пятничной речи Александр Ярошук не затронул тему «перекопа» Балтийской косы, осуществляемого Польшей. До сих пор Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отправляло лишь официальные запросы по этому вопросу польской стороне. По мнению россиян, Польша не провела с прибрежными государствами Балтийского моря необходимых консультаций в плане воздействия этих действий на окружающую среду, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Паулина Сергень.
wlodek352: Спокойно! После растраты миллиардов на этот бессмысленный перекоп не хватит денег на его содержание. Природа делает своё дело, и песок вернётся на своё место. Это станет символом периода «правления» ПИС!
mc1004: Когда уже наши выкопают, только тогда будут вводится штрафы за уничтожение природы. Ну и в итоге надо будет закопать обратно….
favele: Может, кто-то вспомнит, когда россияне хотя бы раз блокировали выход из Балтийской косы после 45 года? Потому что я такого не припоминаю. Потратить миллиард на строительство канала и потом ещё миллиард на его содержание из-за собственных трусливых видений с соседом в главной роли. Только нынешняя власть, во главе с бывшим министром обороны Мачеревичем, умеет подогревать эмоции и фобии, а также плевать в сторону соседа.
polka_jakich_wiele: Точно. Уже давно ходили слухи о том, что россияне специально подстрекают дурных поляков к тому, что был создан канал. Мы потратим кучу денег, а они будут пользоваться. А то, что они хотят развить туризм, меня нисколько не удивляет. На косу уже сейчас приезжает пол-Калининграда.
plak3: Россияне забыли лишь об одном — построить водоочистительные системы. Я сочувствую российским туристам.
Didzej007: Канал на косе — окно ПИС в мир. Качиньский вместе со сторонниками пустятся в открытое плавание как г…, приклеенное к кораблю, которое кричит «мы плывём»!