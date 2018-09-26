Daily Telegraph: канал через Балтийскую косу окончательно избавит Польшу от российского влияния

Председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил о планах строительства канала через Балтийскую косу, сообщает The Daily Telegraph. По словам председателя правящей партии Польши Ярослава Качиньского, строительство канала необходимо для того, чтобы избавиться от последних пережитков российского влияния на Польшу.

Председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил о планах строительства канала через Балтийскую косу, находящуюся рядом с российской границей, сообщает The Daily Telegraph. «Настало время показать русским, что дни, когда они диктовали нам, прошли», — отметил Качиньский.

Польша намерена прорыть канал через узкую полоску земли, которая отделяет Балтийский залив от моря. В настоящее время польские корабли, которые покидают залив из порта Эльблонг, вынуждены заходить в российские территориальные воды, чтобы выйти в открытое море.

По словам Качиньского, строительство канала необходимо для того, чтобы избавиться от последних пережитков российского влияния на Польшу, сообщает издание.

«Это важно с точки зрения статуса Польши. Польша должна окончательно сбросить с себя все остаточные признаки зависимого государства, — заявил он. — Нам необходимо показать, что времена, когда русские диктовали нам, что мы можем делать на нашей территории и чего не можем, прошли».

Ранее в этом месяце Россия подала жалобу по поводу строительства канала в Европейскую комиссию. В письме к еврокомиссару по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства российские власти отметили, что Польша не учла мнение России по каналу и что его строительство угрожает экологии залива.

Комментируя письмо, лидер правящей партии Польши подчеркнул, что Россия «всегда была против». Польское правительство также назвало жалобы Москвы «попыткой заблокировать стратегическую инвестицию для Польши».

Как пишет The Daily Telegraph, строительство канала протяжённостью 1,3 км и глубиной 5 м начнётся в конце этого года и должно завершиться к 2022 году.