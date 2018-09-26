Focus Online: ЕС подаёт в суд на Польшу за реформу юстиции и отставку судей

Еврокомиссия подала на Польшу в суд из беспокойства о соблюдении норм правовой государственности в стране, пишет немецкий журнал Focus Online. Причиной стали изменения в польской системе правосудия: правительство в Варшаве провело реформу, позволившую ему отправить неугодных судей на пенсию, и не пожелало внести изменения в новый закон даже после неоднократных требований со стороны ЕС.

Еврокомиссия подала на Польшу в суд в связи с проведением реформы в сфере юстиции, пишет немецкий журнал Focus Online. С точки зрения Брюсселя, закон, проведённый в жизнь правительственной партией «Право и справедливость», нарушает европейское право.

Если Судебная палата Европейского союза придёт к такому же заключению, Польше придётся внести изменения в своё законодательство. В противном случае стране грозят огромные штрафные платежи, предостерегает издание.

Как сообщается в статье, Еврокомиссия подала иск в суд, потому что польское правительство не пожелало добровольно изменить соответствующий закон даже после неоднократных требований со стороны Брюсселя. Этот закон является частью спорного реформирования польской системы правосудия. По версии Еврокомиссии, оно ставит под угрозу разделение властей в Польше и ограничивает независимость судов в стране.

Из-за нового закона, касающегося общих судов, Еврокомиссия подала жалобу против Польши ещё в марте, напоминает издание. Закон, против которого ЕС выступает сейчас, предусматривает понижение пенсионного возраста для судей верховного суда с 70 до 65 лет. В начале июля это позволило политическому руководству Польши отправить в отставку всех неугодных судей, отмечается в статье. Заявления на возможное продление нормального времени пребывания в должности теперь должны получать одобрение президента страны.

Еврокомиссия, обеспокоенная сохранением правового государства в Польше, начала против страны политический судебный процесс по статье 7 договора ЕС. В крайнем случае, дело может дойти до отзыва права голоса Польши в Совете министров Евросоюза. Однако для этого 22 из 28 государств ЕС должны согласиться с тем, что Польша представляет «однозначную опасность серьёзного нарушения» ценностей Евросоюза. Достижение такого большинства при голосовании не гарантировано, потому что Великобритания, а также некоторые государства Центральной и Восточной Европы настроены в отношении судебного процесса критически, подчёркивает Focus Online.