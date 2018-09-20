Libération о психиатрической экспертизе Ле Пен за пост в соцсетях — всё по закону

«Уму непостижимо! Эта власть действительно начинает пугать, — цитирует Libération твит Марин Ле Пен, опубликованный политиком после известия о назначенной ей психиатрической экспертизе. — Я думала, что имею право на всё: ан нет! За осуждение зверств ИГ* в сообщениях в Twitter «правосудие» назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?

C'est proprement HALLUCINANT. Ce régime commence VRAIMENT à faire peur. MLP pic.twitter.com/WCX6WBCgi4 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 сентября 2018 г.

Как поясняет издание, психиатрическая экспертиза была назначена Ле Пен судом в рамках разбирательства, касающегося твита Ле Пен 2015 года, в котором она разместила фотографии осуществляемых «Исламским государством» казней. Ле Пен обвиняют в «распространении сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступного несовершеннолетним». Экспертиза, среди прочего, призвана выяснить, способна ли Ле Пен «понимать высказывания и отвечать на вопросы».

Означает ли это, что правосудие хочет помешать политику «осуждать зверства ИГ»? — задаётся вопросом Libération. По убеждению самой Ле Пен, которая видит за этим решением руку «режима» Макрона, дело обстоит именно так. С этим согласен и один из самых ярых её политических оппонентов Жан-Люк Меланшон, осудивший «психиатрическое прикрытие политического решения». «Марин Ле Пен несёт политическую ответственность за свои политические поступки. Для победы над ней неприемлемо пользоваться любыми средствами. Такими методами мы не заставим крайне правых отступить», — заметил политик, который, как напоминает газета, в 2012 году сам называл Ле Пен «полупомешанной».

Désaccord total avec la psychiatrisation de la décision politique. Madame Le Pen est politiquement responsable de ses actes politiques. Tous les moyens ne sont ni bons ni acceptables pour la combattre. Ce n'est pas avec des méthodes pareilles qu'on fera reculer l'extrême droite. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 20 сентября 2018 г.

Как сообщается в статье, после публикации судебного решения поддержку Марин Ле Пен выразили многие члены её партии, а также министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, заявивший, что у него «нет слов».

При этом лидер партии «Национальное объединение»** заверила представителей прессы в том, что не собирается проходить экспертизу. «Я посмотрю, как суд сможет меня заставить», — заявила политик. И, по словам опрошенного газетой специалиста по судебному праву, на практике, не явившись на экспертизу, Ле Пен ничем не рискует.

Тем не менее, по мнению газеты, «Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, кажется, плохо знают закон», если выражают возмущение предписанием суда. Как пояснили в том же Twitter юристы, психиатрическая экспертиза предусмотрена законом в отношении лиц, обвиняющихся в совершении «правонарушений сексуального характера или в отношении несовершеннолетних жертв».

«Лица, обвиняемые в правонарушениях, упомянутых в статье 706-47, должны перед вынесением окончательного решения быть подвергнуты медицинской экспертизе», — говорится в Уголовно-процессуальном кодексе Франции.

Как сообщает издание, за правонарушение, в котором обвиняется Ле Пен, во Франции предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы и штраф размером до €75 тыс.

Однако, даже если психиатрическая экспертиза обязательна по закону, справедлива ли она в случае Ле Пен? — интересуется Libération. По словам одной из французских судей, многие представители судебной системы — и не только они — осуждают «участившуюся тенденцию» назначать психиатрическую экспертизу абсолютно всем обвиняемым по определённым статьям. По её словам, назначение подобной экспертизы из-за твита человеку, у которого нет причин подозревать психическую патологию, означает, что для экспертизы лиц, действительно в ней нуждающихся, экспертов-психиатров может попросту не хватить.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Национальное объединение» — бывший «Национальный фронт» (прим. ИноТВ).