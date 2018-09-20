N-TV: Венгрия начинает медийную кампанию против ЕС и «шантажа» из Брюсселя

Европарламент обходится с Венгрией несправедливо и хочет лишить её права голоса в институтах ЕС из-за того, что правительство в Будапеште защищает родину и Европу от наплыва беженцев. Видеоролик с таким антиевропейским содержанием власти Венгрии сейчас активно распространяют в СМИ и интернете, призывая сограждан не поддаваться шантажу Брюсселя, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Венгрия начинает кампанию против ЕС и «шантажа» из Брюсселя, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Правительство страны считает, что Европарламент обходится с Венгрией несправедливо и хочет лишить её права голоса только из-за того, что Будапешт защищает «родину и Европу».

В связи с этим венгерское правительство начало масштабную кампанию против Европейского парламента. На прошлой неделе депутаты Брюсселя обвинили правое националистическое правительство в Будапеште в нарушении основополагающих европейских ценностей и начали в отношении Венгрии судебный процесс. Теперь венгерское правительство опубликовало на своей странице в Facebook видеоролик продолжительностью почти полминуты под названием «Не поддадимся шантажу!»

В клипе, сопровождающемся драматичной музыкой, голос за кадром заявляет: «Приветствующее иммиграцию большинство в Европарламенте хочет заставить нас молчать, потому что мы защищаем нашу родину и Европу пограничным заграждением».

Как напоминает немецкий телеканал, поводом для начала санкционного процесса в отношении Венгрии был доклад депутата зелёных Джудит Саргентини. В нём, среди прочего, затрагиваются вопросы ограничения свободы СМИ и исследовательской деятельности, подавление гражданского общества и неправомерное обращение властей Венгрии с соискателями статуса беженца. О заграждении с Сербией и Хорватией в докладе ничего не сказано.

Начатым в отношении Венгрии судебным разбирательством ведает Европейский совет. Для принятия окончательного решения требуется проведение множества кругов голосования, подчёркивает N-TV. В самом крайнем случае в итоге дело может дойти до лишения Венгрии права голоса в органах ЕС.

Как сообщается в статье, выпущенное венгерским правительством видео — это, очевидно, лишь часть масштабной кампании, нацеленной на выражение позиции правительства Виктора Орбана. По сообщению приближённой к правительству местной газеты, подобные видеоклипы и аудиозаписи в ближайшее время будут распространены на телевидении, радио и в интернете.

Ранее правительство в Будапеште неоднократно проводило широкомасштабные кампании в СМИ, напоминает N-TV. Они либо обосновывали правомерность защитного курса в отношении беженцев, либо «демонизировали — с антисемитским подтекстом — либерального американского миллиардера Джорджа Сороса». Переживший холокост венгр Сорос выступает за соблюдение прав человека и открытое общество, уверяет немецкий телеканал.