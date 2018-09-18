Euronews: энергетика и политика будут в центре новых переговоров Путина и Орбана

Согласно официальным заявлениям Будапешта, центральной темой предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет увеличение товарооборота и укрепление сотрудничества в энергетике. Это уже седьмая встреча двух лидеров за последние пять лет, и на ней наверняка будут затронуты и проблемы политики, передаёт Euronews.

В Москве готовятся к переговорам президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Главной темой, по заявлению Будапешта, будет увеличение товарооборота — и прежде всего, укрепление сотрудничества в энергетике.

Наблюдатели говорят и о политике. Виктор Орбан входит в число тех влиятельных европейцев, которые выступают за снятие санкций с России. В Москве не видят ничего удивительного в его стремлении укреплять отношения.

АНДРЕЙ СИДОРОВ, зав. кафедры факультета мировой политики МГУ: Сейчас очень многие политические силы в Европе поворачиваются к России, в сторону России, ища в ней некую альтернативу вот этой вот глобалистской идеологии, глобалистского культурного типа. Поэтому не только Венгрия, то же самое делает часть французского общества, в Германии, в Италии это происходит. Но Венгрия — действительно, венгры очень последовательно проводили свою политику отстаивания своих национальных интересов. Для России это очень важно, поскольку мы тоже отстаиваем свои национальные интересы.

В Венгрии противники Виктора Орбана, наоборот, называют его «лишь инструментом в руках Кремля». Что уже привело к серьёзному конфликту с Евросоюзом, когда Европарламент обвинил венгерское руководство в нарушении основополагающих демократических принципов.

ПЕТЕР КРЕКО, политолог: Естественно, отношения между Россией и Венгрией абсолютно асимметричны. Как говорило российское агентство Sputnik, Венгрия и Виктор Орбан служат в руках Москвы и Путина «тараном» против европейских санкций и всего Евросоюза. А таран вряд ли можно считать равноправным партнёром в переговорах.

Это уже седьмая встреча двух лидеров за пять лет. Предыдущая состоялась в середине июля — Орбан приезжал в Москву на финал чемпионата мира по футболу.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2018 года.