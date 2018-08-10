WSJ: Россия покупает Венгрию на «валюту» авторитаризма
Протест россиянина Сергея Шубенкова на результат забега на 110 метров с барьерами на чемпионате Европы по летним видам спорта отклонён.
В Бухаресте 247 человек пострадали в ходе антиправительственной демонстрации.
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов прокомментировал переход полузащитника Романа Ерёменко в «Спартак» после двухлетней дисквалификации.
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае четыре человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Представитель россиянина Сергея Шубенкова Елена Орлова подала протест на решение судей по результату забега на 110 м с барьерами на чемпионате Европы по летним видам спорта в Берлине.
Экс-президент Чили Мишель Бачелет прокомментировала решение Генассамблеи ООН о её назначении на пост верховного комиссара организации по правам человека.
Защитник Йон Гудни Фьолусон официально стал игроком футбольного клуба «Краснодар».
В Армении предъявлено обвинение брату бывшего премьер-министра Овика Абрамяна — Генриху Абрамяну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Специальную следственную службу.
Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами на чемпионате Европы по летним видам спорта в Берлине.
В Ярославле следователи проверяют сообщения СМИ о получении ребёнком травмы в одном из торговых центров.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области предупредило об ухудшении погоды в субботу, 11 августа. Об этом сообщает Inforeactor.
Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), выиграла золотую награду в прыжках в высоту на чемпионате Европы по летним видам спорта в Берлине.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам не нужно ездить на заработки в «отсталую и феодальную» Россию.
В результате взрыва на заводе в бразильском городе Ипатинга пострадали около 30 человек, сообщает Globo.
Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес может перейти в итальянский «Милан» на правах аренды.
Председатель коллегии Центра исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor рассказал о возможных последствиях американских санкций для России.
Российские военные уничтожили два беспилотника, которые были запущены в направлении авиабазы Хмеймим с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия.
Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе в стране.
Экс-тренер россиянина Сергея Ковалёва Джон Дэвид Джексон выдвинул ряд обвинений в адрес бывшего подопечного.
Европейский союз приветствует избрание на должность нового верховного комиссара по правам человека бывшего президента Чили Мишель Бачелет. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
В центре Санкт-Петербурга ограничат движение из-за речного карнавала, сообщает Nation News.
Экс-тренер сборных СССР и России по футболу Михаил Гершкович в беседе с НСН прокомментировал проигрыш петербургского «Зенита» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что Соединённые Штаты ничего не добьются санкциями.
Школы Калининградской области готовы принять 105,7 тыс. детей, сообщает «Янтарный край».
В Бухаресте в ходе антиправительственной акции произошли столкновения между протестующими и полицейскими.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Карелия проверили качество воды в трёх озёрах, сообщает Inforeactor.
Полузащитник английского «Эвертона» Никола Влашич на правах аренды перейдёт в московский ЦСКА, к которому он присоединится уже 12 августа.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в ходе телефонного разговора министру иностранных дел России Сергею Лаврову о стремлении Вашингтона улучшить отношения с Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
Бывший тренер «Спартака» Борис Поздняков прокомментировал подписание красно-белыми контракта с отбывающим дисквалификацию за употребление кокаина Романом Ерёменко.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал американские санкции в отношении России.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о незабитом пенальти Фёдора Смолова в матче со сборной Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира по футболу.
МИД Греции принял решение об отзыве посла в Москве Андреаса Фриганаса.
По меньшей мере двое палестинцев погибли, свыше 200 пострадали в результате столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа. Об этом сообщил представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Экс-полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум возобновил переговоры с греческим ПАОК.
Посмертная маска Иосифа Сталина и слепки кистей его рук были проданы на аукционе The Canterbury Auction Galleries в Великобритании за £13,5 тыс. ($17,3 тыс).
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подписал план реализации договорённостей с Сингапуром, сообщает Inforeactor.
В посольстве России в Лондоне заявили, что британская сторона не реагирует на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций в рамках расследования убийства бизнесмена Николая Глушкова.
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал переход экс-футболиста ЦСКА Романа Ерёменко в стан красно-белых.
Официальному представителю МИД России Марии Захаровой во время её визита в Сербию подарили футболку с изображением российского лидера Владимира Путина, сообщает ТАСС.
Калязинский районный суд вынес приговор жителю Москвы за дорожно-транспортное происшествие в Тверской области, сообщает kp.ru.
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили условную ударную группу «противника» на учениях в Крыму, сообщает «Крыминформ».
Уголовное дело по факту крупного мошенничества в ИжГТУ передано в суд, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
Спасатели помогли попавшему в ледовую трещину на Эльбрусе альпинисту из Москвы.
Налоговая служба Испании вернула португальскому футболисту Криштиану Роналду, который этим летом перешёл из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», более €2 млн.
В Нижегородской области проводят доследственную проверку из-за отравления детей на тренировочной базе «Надежда», сообщает kp.ru.
Повышение США пошлин на сталь и алюминий из Турции противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщили в Министерстве торговли Турции.
Клад, найденный у села Большие Дворы в Московской области, передали в Государственный исторический музей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры.
К делу о жестоком обращении с воспитанниками детского сада в Барнауле привлекли специальную следственно-оперативную группу, сообщает kp.ru.
Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о финансовом состоянии клуба.
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что предложение изъятия сверхприбылей в бюджет поможет выровнять налоговую нагрузку.