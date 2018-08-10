WSJ: Россия покупает Венгрию на «валюту» авторитаризма

Если в ходе своего первого срока на посту премьер-министра Виктор Орбан стремился сделать Венгрию членом НАТО и «отдалить» её от России, то после 2010 года он проводит совершенно иной, пророссийский курс, восхищаясь «авторитарным стилем руководства Кремля» и презирая «догмы либерального Запада», пишет The Wall Street Journal. Благодаря политическому и экономическому сближению с Будапештом Москва получает шанс «ускорить распад ЕС» и укрепить своё влияние в многополярном мире, добавляет издание.

«Вмешательство России в Венгрии растёт, российские шпионы свободно перемещаются, используя Будапешт в качестве базы для достижения своих целей в Европе», — пишут журналисты The Wall Street Journal Дрю Хиншоу и Маркус Уокер, ссылаясь на заявления американских и венгерских чиновников.

Российские энергетические компании заключают секретные сделки, которые, по мнению критиков, нацелены на «обогащение и привлечение на свою сторону венгерских олигархов». Западный альянс под руководством США и ЕС, который окреп во время холодной войны, сейчас распадается. Россия получает шанс ускорить этот распад и укрепить своё влияние. На этот раз «интеллектуальной валютой» Москвы выступает не марксизм, а «авторитарный стиль руководства, который насмехается над либеральной демократией», отмечают авторы материала.

В Венгрии «ирония истории» видна, как ни в одной другой стране. Во время своего первого срока в качестве премьер-министра в 1998—2002 годах Орбан сконцентрировался на вступлении Венгрии в НАТО и её отдалении от России. После возвращения к власти в 2010 году Орбан проводит другой курс, будучи убеждённым в том, что порядок, сложившийся после холодной войны, подходит к концу. Западная демократия — «больше не идеал Европы», считает венгерский лидер.

По словам политика, он помогает своей стране «перейти от однополярного мира во главе с США к более многополярной эпохе», в которой маленькие государства могут балансировать между сверхдержавами. «Орбан искренне верит, что Запад переживает упадок и что лучшие дни ЕС и НАТО сочтены. Он достаточно прагматичен, чтобы в настоящее время сохранять членство Венгрии в ЕС и НАТО, потому что финансирование и защита имеют определённую ценность. Однако он видит XXI век эпохой конкурентной, восточной модели управления», — заявил старший научный сотрудник аналитического центра «Атлантический совет» и бывший сотрудник госбезопасности Венгрии Дэвид Кораньи.

Этим летом в Венгрии началось строительство «российской» АЭС «Пакш» стоимостью €12 млрд. «Путин лично предложил этот проект Орбану, который назвал его «сделкой века» и считает, что, продавая российскую энергию немецким заводам, он получит рычаги влияния», — утверждают авторы. По мнению Хиншоу и Уокера, АЭС может сделать Будапешт «должником» и «зависимым» от Москвы. Надежды на то, что венгерские компании могут выполнить 40% строительных работ, рассеиваются, так как квалифицированных работников не хватает, а итоговая стоимость может составить намного больше 12 млрд. «Мы думали, что провели лучшие переговоры, однако кажется, что в этот раз русские победили», — посетовал один из лидеров партии Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз».

«Новое государство, которое мы строим, — это нелиберальное государство», — заявил Орбан после своего переизбрания в 2014 году. Он также выразил восхищение «системами, которые не западные, не либеральные демократии, может быть, даже вообще не демократии, но которые делают свои страны успешными». Россия, Турция, Китай и другие незападные страны сейчас — это «звёзды международной аналитики». «Мы ищем и очень стараемся найти способы расстаться с западноевропейскими догмами», — резюмировал венгерский премьер.