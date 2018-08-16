Bloomberg: для США Орбан уже не изгой, а партнёр, и это тревожит европейских союзников

Во внешней политике США происходят радикальные изменения, и готовность администрации Дональда Трампа сотрудничать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном стала последним тому свидетельством, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, усиление приверженности Венгрии НАТО и превращение страны в «оплот против влияния России и Китая» — приоритетные задачи США. Кроме того, США хотят заключить с Орбаном договор, нацеленный на укрепление военных связей, а также соглашение по поставкам в Венгрию сжиженного природного газа.

Европейский популист Виктор Орбан стал последним лидером, который прошёл путь «от изгоя к партнёру» во время внешнеполитического сдвига США при президентстве Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Премьер-министр Венгрии пообещал объединить правые силы на выборах в Европейский парламент в следующем году и склонить крупнейший торговый блок в мире к тому, что он называет «нелиберальной демократией». По словам нового посла США в Будапеште Дэвида Корнштейна, с Орбаном надо сотрудничать, вместо того чтобы его избегать, как это было при администрации Барака Обамы.

«Одна только критика не может быть стратегией, — отметил Корнштейн. — Мы должны продолжать сотрудничество не только с венгерским правительством, но и с венгерской общественностью».

Этот поворот, как утверждает издание, стал ещё одним свидетельством радикальных изменений во внешней политике США. Ссорясь с близкими союзниками США в Европе и по НАТО, Трамп сближается с «врагами из Северной Кореи и России». Администрация Трампа преуменьшила значение проблемы прав человека и начала «ухаживать за авторитарными фигурами», включая президента России Владимира Путина и — до нынешнего конфликта, который обрушил валютные рынки, — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Изменение в подходе к Венгрии, союзнику по НАТО, также является признанием того, что «остракизм Орбана принёс скудные результаты». Вернувшись к власти в 2010 году, Орбан консолидировал власть в стране, распространил свою философию «нелиберализма» на другие страны, оспаривал демократические ценности ЕС и добивался расположения России и Китая.

Усиление приверженности Венгрии НАТО и превращение страны в «оплот против влияния России и Китая» — приоритетные задачи США, утверждает Корнштейн. По его словам, США хотят заключить сделки с Орбаном, среди которых договор, нацеленный на укрепление военных связей, а также соглашение по поставкам в Венгрию сжиженного природного газа США с целью уменьшения зависимости от России.

Как пишет Bloomberg, изменения во внешней политике Трампа «вызвали гнев» традиционных союзников США. После ожесточённого саммита НАТО в Брюсселе в прошлом месяце председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Трамп стремится «восстановить мировой порядок, где у Америки нет постоянных друзей, лишь изменчивые союзы», что может нанести ущерб восточноевропейским странам, которые рассчитывают на американскую военную мощь, способную предотвратить угрозы со стороны России.

Венгерские скептики отмечают, что сотрудничество США с Орбаном может узаконить его стремление к «нелиберальному государству», не имеющему эффективной системы сдержек и противовесов его власти.

Корнштейн заявил, что США при президентстве Трампа по-прежнему привержены демократическим принципам и будут продолжать высказывать свои опасения в рамках стратегического партнёрства с союзником НАТО. Посол призвал Орбана отказаться от планов закрыть расположенный в Будапеште Центрально-Европейский университет, который был создан Джорджем Соросом для обучения будущих демократических лидеров Восточной Европы, сообщает Bloomberg.

«Наши ценности не изменились — мы всё ещё сильно дорожим такими принципами, как верховенство закона, свобода прессы и свобода слова, — отметил Корнштейн. — Но нам нужно выработать более разумный подход в разговоре с нашими союзниками, когда у нас есть разногласия, и мы должны обращаться с ними уважительно и дружелюбно».