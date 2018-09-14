Bloomberg: Брюссель отвесил Орбану звонкую «пощёчину» — но она лишь придаст ему прыти

Несмотря на то что Европарламент обрушился с суровой критикой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его «нелиберальной демократии», он не только не сумел осадить политика, но и добился прямо противоположного эффекта, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, заручившись поддержкой Чехии и Польши и не опасаясь европейских санкций, венгерский лидер готовится к майским выборам в Европарламент, которые определят будущий политический курс Европы.

После того как Европарламент обрушился с критикой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его «нелиберальной демократии», многие посчитали, что этот прилюдный нагоняй Брюсселя станет прорывом для всей Европы, пишет Bloomberg.

Борцы с популизмом расценили это событие как единодушное осуждение лидера, который, закрыв свою страну от беженцев, вступив в тесные отношения с Россией и обласкав своих политических союзников, выступил против основополагающих принципов Евросоюза. «Однако у этих событий есть неожиданный эффект, который может сыграть свою роль в важнейших европейских выборах, которые состоятся в следующем году», — отмечает агентство.

Учитывая, что вариант введения реальных санкций остаётся крайне маловероятным из-за того, что националистическое правительство Польши их наверняка блокирует, решение о более строгом режиме наблюдения за венгерскими демократическими институтами лишь усилило позиции Орбана. Чествуемый бывшим советником Дональда Трампа Стивеном Бэнноном, Орбан начал играть ещё более значимую роль в качестве как «молниеотвода, так и флагмана» переживающих свой расцвет правых сил в Восточной Европе, Италии и Швеции.

«Орбан видит, как восходит его звезда, он оседлал свою волну и знает, что ему грозят санкции, — считает аналитик Центра европейской политики в Брюсселе Паул Иван. — Он, очевидно, вполне готов к этой битве».

Для венгерского премьера страсбургское голосование стало лишь очередным сражением в более масштабной войне идеологий, кульминацией которой станут майские выборы в Европарламент. Победившие на них силы смогут сделать назначения на ключевые посты, определив таким образом общий политический курс крупнейшего в мире торгового блока.

На протяжении последних десяти лет Орбан в основном пытался ликвидировать ограничения, которые на него накладывало членство в ЕС, сохранив при этом за Венгрией право на многомиллиардные субсидии из Брюсселя.

После развала коммунистического блока Орбан сумел добиться беспрецедентной консолидации власти: его сторонники и друзья заняли посты в судах, Центробанке и Счётной палате. Он также вызвал возмущение Западной Европы, закрыв границу перед мигрантами, прибывающими через Грецию и страны бывшей Югославии. Тем не менее Орбан по-прежнему пользуется у себя в стране большой популярностью.

«Было бы контрпродуктивно внушать надежду тем, кто беспокоится за судьбу демократии, так как Венгрия практически наверняка избежит санкций, — отметил аналитик Ричард Янгс. — С другой стороны, хотя Орбан, возможно, и ушёл слишком далеко по тропе авторитаризма, чтобы ЕС мог вернуть его, голосование против Венгрии может всё-таки послужить толчком для обсуждения вопроса о защите демократии в других странах блока».

Тем временем для Брюсселя, Берлина и Парижа Орбан превратился из мелкой помехи в знамя восстания. Бывший антикоммунист Орбан пытается подтолкнуть правоцентристскую Европейскую народную партию (ЕНП) к национализму, в том числе и в сфере иммиграционных вопросов.

На протяжении многих лет ЕНП прикрывала венгерского лидера от пытливых взглядов со стороны ЕС. ЕНП аргументировала такой подход, утверждая, что для сохранения рычага давления на венгерского лидера, необходимо, чтобы он оставался в своей «политической семье». Теперь же ситуация стала диаметрально противоположной — и уже Орбан пытается получить рычаг влияния на ЕНП.

По итогам бурных дебатов в Европарламенте Орбан заявил, что он будет сопротивляться любым попыткам исключить его партию «Фидес» из блока и не успокоится, пока его решительные антииммигрантские взгляды не станут там главенствующей точкой зрения.

На данный момент ЕНП не планирует исключать «Фидес», однако большинство членов этой парламентской группы поддержало доклад об угрозе ценностям ЕС, включая принцип главенства права, в Венгрии. По данным венгерских СМИ, на закрытой встрече после этого заседания Орбан сообщил своим депутатам, что «Фидес» будет исключён из ЕНП с вероятностью 50%.

Однако для введения антивенгерских санкций, в рамках которых у этой страны на некоторое время отберут право голоса, требуется, чтобы лидеры блока единодушно поддержали это решение. В то же время Орбана поддерживают Польша и Чехия.

В этом контексте Орбан уже заявил, что не собирается останавливать кампанию, направленную против поддерживаемого Джорджом Соросом Центрально-Европейского университета и неправительственных организаций. Кроме того, премьер готовится предпринять шаги для дальнейшего расширения своего влияния на суды и культурную жизнь страны.

По мнению главы венгерского отделения Transparency International Йожефа Петера Мартина, существует вероятность, что усиление давления со стороны ЕС лишь ободрит Орбана и подстегнёт его риторику в стиле «они против нас». «Действия ЕС против Орбана могут привести к ещё большей радикализации как его взглядов, так и его системы», — подытожил он.