Das Erste: Орбану досталось за «саботаж» европейского проекта

В «эпоху раскола и отделений» Европа встала на свою защиту, причём не только от внешних, но и от внутренних врагов, сообщает Das Erste. И первым под раздачу попал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Европарламент обвиняет его в саботаже европейского проекта. Европу ждёт противостояние между «теми, кто верит в открытый, опирающийся на ценности ЕС, и теми, кто в него не верит», убеждён корреспондент немецкого телеканала.

Отношение Венгрии к демократии и реакцию на него ЕС комментирует Маркус Прайс из Westdeutscher Rundfunk.

МАРКУС ПРАЙС, корреспондент Westdeutscher Rundfunk: Вы тоже заметили, что у наших политиков в моду вошло новое выражение — «наводчик мостов»? Оно звучит дружелюбно и толерантно. К тому же нет оснований выступать против наведения мостов. Особенно сейчас, в эпоху раскола и отделения.

Но с помощью этого замечательного словосочетания «наведение мостов» Европейская народная партия скрывает тот факт, что в её рядах находится Виктор Орбан. Она хочет сохранить диалог с человеком, который требует остановить Брюссель, ограничивает основные права и даёт своим друзьям дома заработать на высокооплачиваемых проектах ЕС. Такой человек в одной партийной семье с Жан-Клодом Юнкером и Ангелой Меркель — абсурд.

Но из-за своей жажды власти Европейская народная партия долгое время скрывала это противоречие. Но теперь придётся принять решение. ЕС атакуют. Настало время его активно защищать — в том числе и от друзей по партии.

Сегодняшнее выступление Орбана показало, что с ним никаких мостов навести не получится. Орбан получает деньги от ЕС, знает свои права, когда ему это нужно. В остальном же даже не признаёт решения Европейского суда.

Орбан саботирует проект под названием ЕС, причём делает это с радостью. Если ЕНП будет и дальше игнорировать это очевидное противоречие в мелочной надежде на то, что после выборов в Европейский союз получит на пару мест больше, то она навредит ЕС и себе самой.

Избиратели чувствуют, что следующие выборы пройдут не между либералами и зелёными или социалистами и христианскими демократами, а между более крупными силам: теми, кто верит в открытый, опирающийся на ценности ЕС, и теми, кто в него не верит. Говоря проще: между Макроном и Меркель с одной стороны и Орбаном и Сальвини — с другой.

О вопросах политики и миграции можно спорить. Но при защите того, что составляет ядро ЕС, не должно быть компромиссов. И только после того, как это будет понятно, можно будет приступить к наведению мостов.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2018 года.