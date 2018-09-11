Der Spiegel: Европарламент намерен призвать Орбана к ответу за права человека

В среду Европарламент решит, будет ли начат судебный процесс против Венгрии, как ранее в отношении Польши, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Поводом для этого послужил критический отчёт о систематической угрозе демократии и правовой государственности в стране. Глава ведущей фракции в Европарламенте Манфред Вебер в связи с этим надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пойдёт на уступки и скорректирует правительственный курс.

Политик Европарламента из немецкой партии Христианско-социальный союз Манфред Вебер предостерегает, что ЕС может начать в отношении Венгрии санкционный процесс, если премьер-министр страны Виктор Орбан не изменит политический курс, пишет журнал Der Spiegel.

Вебер ожидает от Орбана, что тот «пойдёт навстречу партнёрам по ЕС и проявит готовность к компромиссу». Если же этого не произойдёт, «нам в Европейской народной партии придётся сказать: наши ценности для нас не могут служить предметом переговоров», подчеркнул представитель Европарламента.

Как поясняет издание, такое заявление Вебер сделал на фоне предстоящего голосования в Европарламенте. В среду его депутаты решают, будет ли против Венгрии заведён правовой процесс по статье 7 договора ЕС, как в отношении Польши. В крайнем случае, это может привести к тому, что Венгрия потеряет право голоса в Совете министров, пишет Der Spiegel. Основой для проведения голосования послужил критический отчёт, в котором осуждается «систематическая угроза демократии, правовой государственности и соблюдению основных прав в Венгрии».

Будет ли начато это разбирательство, зависит преимущественно от голосов Европейской народной партии, к числу представителей которой относятся также депутаты правой националистической партии Орбана, отмечает немецкий журнал. По данным от политиков в составе фракции, вечером во вторник депутаты Европейской народной партии собираются провести голосование для определения общей позиции по этому вопросу.

Соответственно, значительную роль будет играть вопрос о том, на какие уступки Европарламенту Орбан пойдёт перед этим: после обеда во вторник венгерский премьер-министр должен выступить с речью.

Как напоминает немецкий журнал, Манфред Вебер в понедельник выступил в руководстве ХДС в качестве возможного основного кандидата Европейской народной партии на парламентских выборах в Европе в 2019 году. Канцлер Германии и глава ХДС Ангела Меркель после заявления Вебера поддержала его кандидатуру.

Если Вебер станет основным кандидатом, а Европейская народная партия, фракцию которой он возглавляет, победит на выборах Европарламента, у политика будет шанс стать следующим председателем Еврокомиссии. Заместитель председателя ХДС Юлия Клёкнер перед заседанием партии отозвалась о Вебере как о человеке с очень выдержанным характером, умеющем слушать, не впадать в крайности и не делать поспешных выводов, но при этом обладающем ясной позицией, пишет Der Spiegel.