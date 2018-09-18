Le Figaro: «наказание» Венгрии обернётся трещиной в европейском монолите

Как напоминает Le Figaro, 11 сентября Евросоюз запустил процедуру лишения Венгрии права голосовать в Совете министров ЕС за отказ принимать мигрантов. Хотя эта инициатива имеет мало шансов воплотиться в реальные действия, нападки на Венгрию способствуют дальнейшему разобщению в ЕС, уверен обозреватель газеты Рено Жирар. Более того, открытое противостояние «прогрессистов» и «националистов» внутри ЕС способно лишь прибавить избирателей евроскептикам, полагает автор.

По мнению обозревателя Le Figaro Рего Жирара, немало европейских руководителей обрадовались запуску процедуры по лишению Венгрии права голосовать в Совете министров Европейского союза в наказание за отказ принимать у себя мигрантов из мусульманских стран. Как напоминает издание, процедура была запущена после голосования, прошедшего 11 сентября в Европейском парламенте по инициативе голландского депутата-экосоциалиста. Однако, по убеждению журналиста, подобная инициатива только ещё больше подрывает «монолитность» ЕС, уже ослабленную брекситом.

Разумеется, можно не соглашаться с политикой венгерского премьер-министра Виктора Орбана, не любить его, ставить ему в упрёк излишний «национализм» или «популизм», замечает автор, иронизируя при этом, что популистами принято называть тех, «у кого отличные от моих идеи, кто при этом популярнее меня и набирает больше, чем я, голосов». Однако, как подчёркивает Жирар, «Орбан не Гитлер». «В Венгрии вы можете публично говорить то, что думаете, продавать какие угодно книги, читать газеты, которые вам нравятся, и агитировать против Орбана на улицах. Вам ничего не будет», — уверен обозреватель Le Figaro. Более того, еврей, живущий в пригороде Будапешта, может соблюдать свои религиозные обряды, не беспокоясь о собственной безопасности, чего не скажешь, к примеру, о его единоверцах в парижском пригороде Сен-Сен-Дени. «Если в Европе и имеет место возмутительная ситуация с общественными свободами и правовым государством, мы скорее найдём её во Франции», — отмечает журналист.

Если европейцы полагаются на «большое сердце» Ангелы Меркель и верят её словам о том, что нелегальная иммиграция — «удача для Европы», почему же они отказываются прислушаться к аргументам Орбана, не желающего вместе со своими партнёрами по Вышеградской группе принимать у себя мигрантов-мусульман, считая невозможной их полноценную интеграцию в восточноевропейское общество? — задаётся вопросом журналист.

Действительно, проблема нелегальной иммиграции в Европу достигла сегодня столь угрожающих размеров, что Брюссель вправе прекратить финансирование структурных программ в Восточной Европе и перенаправить эти средства на борьбу с человеческим трафиком в Северной Африке и инвестиции в Чёрный континент. Однако желание «наказать» Венгрию, лишив её права голоса, притом что она с 2015 года неукоснительно соблюдала Шенгенское соглашение, нельзя назвать законным, уверен автор. «Почему европейские границы стали единственными в мире, которые можно безнаказанно незаконно пересекать?» — недоумевает Жирар.

По факту, процедура, запущенная Европарламентом, имеет мало шансов воплотиться в реальные действия, поскольку для этого требуется единогласное решение всех участников, замечает журналист. Тем временем Польша уже заявила, что проголосует против лишения Венгрии права голосования в Совете министров. Тем не менее в среднесрочной и долгосрочной перспективе сама эта процедура может оказаться контрпродуктивной, поскольку ещё больше раскалывает Евросоюз, считает обозреватель. По его мнению, прогресса в ЕС нельзя добиться при помощи «демонизации» Италии и Вышеградской группы (Венгрия, Чешская республика, Словакия, Польша). Желание «защищать идентичность старых европейских христианских наций» не является преступлением — так же как и желание «продемонстрировать гостеприимство» по отношению к иностранцам, находящимся в бедственном положении, замечает Жирар.

Борьба «прогрессистов» с «националистами» способна лишь прибавить избирателей националистическим антиевропейским партиям, толкнув в их объятия даже тех, кто положительно относится к Евросоюзу, однако выступает за «выборочную», а не «массовую» иммиграцию, предупреждает автор. «Можно принимать прогресс и одновременно любить свою нацию, свою историю, свою цивилизацию», — убеждён журналист.

Сегодня французам нужна «сильная и единая» Европа, способная противостоять гегемонии США и «коммерческому демпингу» Китая, заключает Жирар, призывая европейских политиков укреплять «монолитность» ЕС, вместо того чтобы подрывать её.