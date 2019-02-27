Fox News: американский сенатор напомнил Мадуро о судьбе Каддафи

Сенатор США Марко Рубио опубликовал в Twitter фотографии Муаммара Каддафи, чтобы намекнуть Николасу Мадуро на то, какая судьба ждёт «плохих диктаторов», сообщает Fox News. При этом, как отмечает телеканал, американский политик проигнорировал тот факт, что результатом вторжения в Ливию стала работорговля и миграционный кризис, а вовсе не демократия.

В последнее время ряд видных демократов нахваливает экономическую систему под названием «социализм». В Венесуэле уже 20 лет как социализм. Результаты так себе. Показатель неравенства доходов — один из худших в мире: 90 процентов страны живёт бедности, в то время как правящий класс ездит в Швейцарию на отдых. Впечатляющий разброс! Среднестатистический венесуэлец похудел от голода почти на 25 фунтов. Одним словом, катастрофа.



Но для венесуэльцев и для нас, американцев, ситуация может стать ещё хуже. США только что ввели против Венесуэлы новые санкции. Некоторые в конгрессе теперь приветствуют смену режима. Знакомо?



Недавно один сенатор-республиканец опубликовал в Twitter две фотографии бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи. На первой Каддафи улыбается; на второй он показан в крови и грязи, незадолго до того как его пытали, изнасиловали и убили. Посыл ясен: плохих диктаторов свергнут Соединённые Штаты. Мадуро следует поостеречься.



Однако в этом твите ничего не сказано о том, что стало с Ливией после вмешательства Хиллари Клинтон и свержения Каддафи. Ливия сейчас процветающая демократия? Нет. Это по-прежнему раздираемая войной адская дыра. Даже хуже: в её крупнейших городах процветают рынки рабов. Когда-то Каддафи защищал Европу от массовой миграции. Теперь Ливия стала главной отправной точкой для огромного числа мигрантов, незаконно прибывающих в Европу.



Урок вполне очевиден: иногда даже ужасные диктаторы предпочтительнее, чем хаос, приходящий им на смену. Наше руководство этого не усвоило. Как нападение на Венесуэлу улучшит ситуацию в нашей стране? Оно сделает Америку более защищённой и процветающей? Нет, не сделает. Но дело ведь даже не в этом! Мысль о том, что американская внешняя политика должна быть чем-то полезна Америке, превратилась в причудливый памятник истории, который больше нигде не встретишь. Как телефонные будки или телевидение, достойное доверия. Их просто больше нет!



Доклад Брукингского института предсказывает, что венесуэльский кризис может привести к появлению 8 миллионов беженцев. Это ещё больше, чем число бежавших от сирийской гражданской войны! Это катастрофа.



Два безрассудных конгрессмена из Флориды предложили предоставить венесуэльцам в США «временно защищённый статус». Другими словами, даже если они прибыли сюда незаконно, они могут остаться. Навсегда. Подобный «временный статус» никогда не отменяется. Для Никарагуа до сих пор действует «временный статус», чтобы страна могла прийти в себя после урагана более чем двадцатилетней давности. Если эту льготу получит Венесуэла, так будет и во времена старости ваших внуков. Гарантирую.



А если мы отправим туда военных, они тоже никуда не уйдут. Точно так же, как американские войска не ушли из Сирии, Ирака, Афганистана или, если уж на то пошло, Кореи. Постоянные обязательства для решения временных проблем — вот краткая характеристика нашей внешней политики. В Вашингтоне никто ничему не учится.



Дата выхода в эфир 26 февраля 2019 года.