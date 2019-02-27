La Tercera Оригинал

La Tercera: Небензя рассказал о «наглом грабеже» Венесуэлы посредством санкций

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Шаги по реализации военного сценария в Венесуэле могут иметь самые тяжёлые и непредсказуемые последствия и для региона, и для всего мира, — об этом, как сообщает La Tercera, на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя. Кроме того, дипломат высказался по поводу действующих против Каракаса санкций, назвав их «наглым грабежом» суверенной страны.
La Tercera: Небензя рассказал о «наглом грабеже» Венесуэлы посредством санкций
Reuters
На заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе США, постпред России при организации Василий Небензя заявил, что санкции против Каракаса, в том числе заморозка активов нефтяной компании PDVSA, — это наглый грабёж Венесуэлы с целью довести страну до нищенства, пишет чилийское издание La Tercera.
 
«Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести её до нищенства», — заявил Небензя.
 
Ущерб венесуэльской экономике от введённых США санкций, по его информации, уже составляет 345 млрд долларов, но об этом никто не говорит ни слова, посетовал дипломат.
 
Говоря о созванном Вашингтоном заседании Совбеза ООН, Небензя отметил: «Сегодня мы с вами вынуждены присутствовать на очередном акте спектакля, который разыгрывают Соединённые Штаты вокруг Венесуэлы».
 
Таким образом, как пишет La Tercera, российский дипломат намекнул на вспышку насилия на границе между Венесуэлой и Колумбией, которая произошла в результате того, что венесуэльская оппозиция попыталась ввезти в страну американскую гуманитарную помощь.
 
Он также добавил, что если бы США действительно хотели помочь народу Венесуэлы, то действовали бы через любое из аккредитованных в этой стране агентств ООН, как это успешно делают другие страны, в том числе Россия.
 
Касаясь темы возможного военного решения венесуэльского кризиса, Небензя предупредил о том, что подобные шаги «могут иметь самые тяжёлые и непредсказуемые последствия и для региона, и для всего мира».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
La Tercera Чили Южная Америка
теги
Василий Небензя Венесуэла Колумбия Россия санкции Совет Безопасности ООН США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров