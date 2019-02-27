La Tercera: Небензя рассказал о «наглом грабеже» Венесуэлы посредством санкций

На заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе США, постпред России при организации Василий Небензя заявил, что санкции против Каракаса, в том числе заморозка активов нефтяной компании PDVSA, — это наглый грабёж Венесуэлы с целью довести страну до нищенства, пишет чилийское издание La Tercera.

«Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести её до нищенства», — заявил Небензя.

Ущерб венесуэльской экономике от введённых США санкций, по его информации, уже составляет 345 млрд долларов, но об этом никто не говорит ни слова, посетовал дипломат.

Говоря о созванном Вашингтоном заседании Совбеза ООН, Небензя отметил: «Сегодня мы с вами вынуждены присутствовать на очередном акте спектакля, который разыгрывают Соединённые Штаты вокруг Венесуэлы».

Таким образом, как пишет La Tercera, российский дипломат намекнул на вспышку насилия на границе между Венесуэлой и Колумбией, которая произошла в результате того, что венесуэльская оппозиция попыталась ввезти в страну американскую гуманитарную помощь.

Он также добавил, что если бы США действительно хотели помочь народу Венесуэлы, то действовали бы через любое из аккредитованных в этой стране агентств ООН, как это успешно делают другие страны, в том числе Россия.

Касаясь темы возможного военного решения венесуэльского кризиса, Небензя предупредил о том, что подобные шаги «могут иметь самые тяжёлые и непредсказуемые последствия и для региона, и для всего мира».