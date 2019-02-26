FAZ: план восстания Гуаидо провалился

Призыв Хуана Гуиадо к международному сообществу является свидетельством его беспомощности, считает Frankfurter Allgemeine. Лидер венесуэльской оппозиции не сумел переманить на свою сторону силовиков, и события теперь развиваются не по его плану. Сейчас даже не ясно, сумеет ли он вернуться в Каракас, после своей встречи с Майком Пенсом в Колумбии.

Венесуэльская оппозиция и её зарубежные сторонники не хотят сдаваться, пишет Frankfurter Allgemeine: они планируют вновь попытаться доставить гуманитарные грузы на территорию страны. Однако, вне зависимости от того, как сложатся новые столкновения на границе, в противостоянии нынешнего президента Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо началась новая веха.

По мнению издания, теперь восстание против правления Мадуро идёт не по плану. Призыв Гуаидо к международному сообществу и его слова о том, что «мы должны иметь в виду все методы, ради освобождения нашей родины», являются проявлением беспомощности оппозиционного политика, считает Frankfurter Allgemeine. Более того, Мадуро может использовать эти заявления, как доказательство того, что его противник хочет бросить Венесуэлу вместе с её нефтяными богатствами «на алтарь североамериканского империализма». Как отмечает издание, грядущая встреча Гуаидо с вице-президентом США Майком Пенсом в Колумбии только добавит Мадуро аргументов.

Ещё месяц назад Гуаидо смог заручится поддержкой США и стран-соседей, проводил демонстрации, давал интервью, а также смог организовать кампанию по международной помощи: в его программе даже значился концерт для воодушевления сторонников. Однако, его намерения провалились, пишет издание: лишь немногие силовики покинули ряды Мадуро, большая часть гуманитарной помощи так и не попала на территорию страны и, кроме того, Мадуро сохранил контроль над армией.

Госсекретарь США Майк Помпео у себя в Twitter назвал Мадуро «больным тираном» и пригрозил последствиями тем, кто будет препятствовать демократическим переменам в Венесуэле. Впрочем, пишет Frankfurter Allgemeine, есть сомнения в том, что текущая ситуация в Венесуэле будет следовать какому-то определённому сценарию: неясно даже то, сумеет ли Гуиадо теперь вернуться в Каракас после своего выступления в Колумбии.