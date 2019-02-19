Das Erste: экспертиза бундестага назвала «спорным» признание Гуаидо лидером Венесуэлы

Экспертиза бундестага пришла к заключению, что признание Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы было спорным шагом со стороны Германии с точки зрения международного права, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. К тому же, раньше Берлин признавал государства, но не правительства.

В январе Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, и многие страны, такие, как США и Германия, его признали. Однако теперь экспертное заключение бундестага пришло к выводу, что это решение было сомнительным, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Согласно отчёту экспертизы бундестага, изложенному на восьми страницах, признание Гуаидо на его посту необычно для Германии. Тем самым Берлин отходит от традиционной практики официально признавать только государства, а не другие правительства. Заключение было составлено по запросу фракции левых, отмечается в статье.

Кроме того, признав Гуаидо, Германия заняла чёткую позицию по спорному вопросу конституционного права Венесуэлы, подчёркивает Das Erste. Подобные действия сомнительны с точки зрения международного права, если рассматривать их в контексте положения основного закона о «невмешательстве во внутренние дела другого государства». Согласно отчёту экспертов, точно так же сомнительно заранее признавать оппозиционного политика исполняющим обязанности президента, пока он не продемонстрировал свою эффективность во властных структурах.

Как напоминает немецкий телеканал, Гауидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента 23 января. Он обосновал это тем, что выборы главы государства Николаса Мадуро в мае прошлого года не соответствовали демократическим требованиям. Многие государства, в том числе США и Германия, признали его законным временным государственным лидером. В свою очередь Мадуро продолжает пользоваться поддержкой России, Китая, Турции, Кубы, Боливии и Никарагуа, а также Сообщества развития Юга Африки. Также на его стороне выступают влиятельные вооружённые силы Венесуэлы.

Депутат фракции левых Хайке Хензель раскритиковала правительство Германии за то, что оно движется «по тонкому льду» в том, что касается соблюдения международного права. Это далеко идущее и опасное нарушение табу, считает политик. По её словам, своей политикой по вопросам признания правительство в Берлине превращает себя в соучастника США и опрометчиво упускает каждую возможность поспособствовать нахождению политического решения.

Между тем, президент США Дональд Трамп пригрозил военным Венесуэлы тяжёлыми последствиями в случае, если они продолжат поддерживать главу государства Николаса Мадуро. «Для вас не найдётся безопасного убежища, лёгкого решения и выхода. Вы потеряете всё», — предостерёг Трамп в Майами и призвал военные силы страны оказать поддержку Гуаидо.

Мадуро в ответ резко раскритиковал заявление Трампа. По словам президента Венесуэлы, Трамп в своём выступлении звучал «почти как нацист». По-видимому, американский президент воображает, что может отдавать приказы армии Венесуэлы, отметил Мадуро. «Кто является командующим вооружёнными силами, Дональд Трамп из Майами?» — спросил лидер Венесуэлы. По его замечанию, США думают, что они владеют страной, передаёт телеканал Das Erste.