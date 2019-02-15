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Fox News: «враги США» составили в ООН коалицию, чтобы поддержать Мадуро

Материал представлен в переводе ИноТВ
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил в ООН с заявлением о создании коалиции, защищающей принципы суверенитета и невмешательства. Как сообщает Fox News, в новую коалицию входят главные «нарушители прав человека» и «враги Америки», в том числе Россия, Китай, Иран и КНДР.
Fox News: «враги США» составили в ООН коалицию, чтобы поддержать Мадуро
RT

В четверг 14 февраля глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о создании коалиции стран, поддерживающих правительство Мадуро, сообщает Fox News. Как отмечает издание, во время выступления венесуэльского министра рядом с ним стояло более десятка постпредов и дипломатов из таких стран, как Иран, Северная Корея, Куба, Китай и Россия.

«Это практически справочник врагов Америки: вокруг министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы собрались некоторые из самых известных нарушителей прав человека», — пишет Fox News.

Глава МИД Венесуэлы зачитал заявление в защиту Устава ООН и принципов невмешательства. В частности, он призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств. Говоря о санкциях, введённых против его страны Соединёнными Штатами, он заявил, что все народы «имеют право жить без угрозы применения силы и без применения незаконных принудительных односторонних мер».

По словам Арреасы, новая коалиция будет проводить «ряд действий по привлечению внимания к опасностям, с которыми в данный момент сталкиваются наши народы, в частности Боливарианская Республика Венесуэла».

«Мы призываем всех членов ООН вместе с нами встать на защиту международного права — единственной гарантии мирного сосуществования людей», — заявил министр.

Fox News приводит реакцию некоего «западного дипломата», назвавшего выступление Арреасы «смехотворным», поскольку озвученные им принципы «совершенно несовместимы» с реальным поведением стран, поддержавших Каракас.

Бывший директор по коммуникациям при постпреде США в ООН Джонатан Уочтел заявил Fox News: «Показательно, что эти защитники Мадуро в ООН являются представителями правительств, которые, согласно обвинениям, удерживают власть, вместо того чтобы позволить демократическим процессам дать им легитимную власть».

«История покажет, что их позиция была оскорблением для большинства венесуэльцев, желающих такого правительства, которое бы их действительно представляло», — предсказал Уочтел.

Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур «удивил некоторых наблюдателей» тем, что выразил поддержку правительству Мадуро, говорится в статье. По словам Мансура, коалиция собрала подписи 50 стран.

Российский постпред Василий Небензя выразил обеспокоенность тем, что «некоторые горячие головы могут рассматривать вариант военных действий против Венесуэлы». Небензя подчеркнул, что это было бы «очень плохое развитие событий», однако «разумные люди есть везде, и в конгрессе (США. — ИноТВ) тоже», пишет Fox News.

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Fox News США Северная Америка
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