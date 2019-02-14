Ведущий MSNBC: Болтон норовит втянуть США в очередную «глупую войну»

В Белом доме Трампа появился троянский конь, набитый теми же самыми ястребами, которые втянули США в одну из самых глупых войн в истории страны — иракскую кампанию, заявил ведущий MSNBC Крис Мэтьюс. По мнению Мэтьюса, среди них особо выделяется советник по национальной безопасности Джон Болтон, который выступил с угрозами в адрес Ирана и призвал Мадуро «уйти с пути» — что можно трактовать как обратный отсчёт до вторжения.

Троянский конь в Белом доме Трампа: внутри этого подарка войны сидят те же самые солдафоны, которые втянули нашу страну в кровавую войну с Ираком. Не знаю, что сподвигло Трампа — человека, который так громко выступал против глупых войн — пригласить в администрацию самого яркого ястреба времён самой глупой войны — вторжения в Ирак. Что ещё хуже, он сделал его своим советником по национальной безопасности.

Теперь же Джон Болтон занимается тем, что наполняет своего троянского коня обычными сомнительными личностями — военными, планирующими следующее вторжение одному Богу известно куда. Болтон выступал за войну в Ираке ещё в 1998 году, когда он присоединился к неконсервативной клике, которая пыталась убедить Билла Клинтона напасть на эту страну.

В конце концов, ему удалось добиться своего с помощью Дика Чейни. В качестве повода для войны он использовал теракты 11 сентября, даже несмотря на то, что Ирак не имел никакого явного отношения к трагедии. Сейчас же Болтон устремил свой взор сразу на две цели для вторжения, призвав в своём Twitter к смене режима в Венесуэле и Иране — что в устах неоконов можно трактовать как обратный отчёт до вторжения. Болтон написал: «Мадуро пора уйти с пути».

«Уйти с пути» советник президента США по национальной безопасности призывает избранного венесуэльского президента. С подобной угрозой Болтон выступил и в адрес Ирана, предупредив его, что ему не стоит ждать празднования никаких годовщин.

Как такому ястребу войны как Болтон удалось пробиться на такой влиятельный пост, откуда он может говорить странам, что мы, Соединённые Штаты Америки, готовимся в них вторгнуться? Как бы ни был плох Трамп, зачем он получает наставления по вопросам мира и войны от такого чудовищно опасного человека?

Дата выхода в эфир 14 февраля 2019 года.