WP: «5,000 солдат в Колумбию» — журналистам удалось разглядеть записи в блокноте Болтона

На брифинге в Белом доме репортёры запечатлели в блокноте Джона Болтона надпись, свидетельствующую о возможных планах страны направить военных в Колумбию, пишет The Washington Post. При этом советник президента США по национальной безопасности пообещал всеми возможными способами отрезать президента Венесуэлы Николаса Мадуро от источников доходов и вернуть стране демократию.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон мог случайно рассекретить записи в своём блокноте, согласно которым США рассматривают возможность отправки военных в Колумбию, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что во время брифинга в Белом доме, на котором было объявлено о введении санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы, записи блокнота, который держал в руках Болтон, попали в объективы репортёров. На верху первой страницы журналистам удалось разглядеть две строчки: «Афганистан -> Приветствуем переговоры» и «5,000 солдат в Колумбию».

Первая надпись, очевидно, связана с продолжающимися переговорами с движением «Талибан»*, отмечает The Washington Post. Тогда как вторая — с событиями в Венесуэле, где глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента.

При этом источники издания в Министерстве обороны США отметили, что Пентагон не получал приказ об отправке военнослужащих в Латинскую Америку. А в Белом доме, комментируя фото, повторили недавние слова президента Дональда Трампа о том, что в отношении событий в Венесуэле «рассматриваются все варианты».

«Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы отрезать нелегитимный режим Мадуро от его источников дохода, и обеспечить временного президента Гуаидо и венесуэльский народ ресурсами и поддержкой, необходимыми для того чтобы вернуть Венесуэле демократию», — написал Болтон на своей страничке в Twitter после того, как изображения разошлись по социальным сетям.

Остаётся неизвестным, продемонстрировал ли Болтон запись случайно, или же сделал это умышленно. Тем не менее The Washington Post отмечает, что ранее подобную невнимательность проявил секретарь штата Канзас Крис Кобах. Так, во время одного из брифингов репортёрам удалось разглядеть в его руках текст «стратегического плана», включавшего предложения по ужесточению миграционной политики США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.