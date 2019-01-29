Эксперт CNBC: кризис в Венесуэле грозит США новой холодной войной

Из-за нестабильной обстановки в Венесуэле мир может вновь оказаться в затяжном тупике в стиле холодной войны, в рамках которой Китай и Россия, которых многое связывает с Каракасом, будут противостоять США и остальному западному миру, пишет CNBC со ссылкой на мнение ведущего экономиста Deutsche Bank Майкла Спенсера. Тем не менее, по мнению эксперта, «сокрушительные» западные санкции с большой долей вероятности вызовут падение доходов Венесуэлы от нефтеэкспорта, что в свою очередь приведёт к свержению президента Николаса Мадуро.

Нестабильность в Венесуэле может отбросить мир в политический тупик в стиле холодной войны, пишет CNBC со ссылкой на мнение ведущего экономиста Deutsche Bank.

Венесуэла страдает от экономического и социального кризиса, вызванного гиперинфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов, а также мародёрством и разгулом насилия. По данным ООН, эту латиноамериканскую страну каждый день покидает 5 тыс. венесуэльцев.

Вашингтон призвал уйти с поста нынешнего президента Николаса Мадуро, поддержав лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя временным исполняющим обязанности главы страны. Что же касается президента США Дональда Трампа, то он весьма прозрачно намекнул на возможное военное вмешательство, заявив, что он «рассматривает все варианты».

США в этом отношении поддержали некоторые крупные западные державы, сообщившие, что они признают Гуаидо, если Мадуро откажется провести новые выборы. В то же время Китай, который серьёзно вложился в экономику Венесуэлы, заявил, что «выступает против вмешательства иностранных сил» в дела в страны, а Россия, также наладившая с Каракасом тесные связи, отметила, что претензии Гуаидо на власть — это нарушение международного законодательства.

В беседе с CNBC главный экономист Deutsche Bank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майкл Спенсер заявил, что впервые за многие годы США могут пойти на наращивание активного военного присутствия в западном полушарии. По его словам, мировые правительства серьёзно расходятся во взглядах относительно будущего Венесуэлы.

«Существует опасность, что мы окажемся в затяжном тупике, который будет больше похож на конфликт в стиле старой холодной войны, в котором китайцы и русские будут поддерживать Мадуро, в то время как остальной мир — Гуаидо», — отметил он.

Венесуэльская экономика держится на плаву во многом благодаря огромным нефтяным ресурсам. Эта страна производит около 1,1 млн баррелей сырой тяжёлой нефти — вещества, которое часто перегоняют в дизельное топливо, идущее на экспорт в США для коммерческих целей.

По словам Спенсера, санкции США будут иметь «сокрушительный» эффект для экономики Венесуэлы и, скорее всего, приведут там к смене власти. «Венесуэла может продолжать торговать нефтью с китайцами, но если они не смогут её поставлять никому другому, то этого фактора, судя по всему, будет достаточно для свержения правительства», — считает он.