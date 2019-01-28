Guardian: чем меньше США вмешиваются в дела Венесуэлы, тем лучше

Лучшим решением венесуэльского кризиса станет диалог между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и главой Национальной ассамблеи страны, провозгласившим себя временно исполняющим обязанности президента, Хуаном Гуаидо, пишет The Guardian. При этом вмешательство США во внутренние дела суверенного латиноамериканского государства усугубит и без того бедственное положение в расколотой Венесуэле.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро на выборах, состоявшихся в мае прошлого года, был избран на пост главы государства обманным путём, как справедливо отметили множество стран Латинской Америки и международных наблюдателей, пишет The Guardian.

Сосредоточив власть в своих руках ещё в 2013 году, Мадуро показал себя некомпетентным лидером, который и в подмётки не годится своему предшественнику Уго Чавесу, на имени и репутации которого он «бесстыдно» наживается.

Мадуро настолько плохо справляется с управлением потенциально богатой страной, что венесуэльцы много лет вынуждены жить в условиях периодических нехваток продовольствия и лекарственных препаратов, а также гиперинфляции.

При этом за время нахождения у власти он сумел углубить раскол в обществе, подорвать демократические институты власти и свободную прессу, вынудить миллионы венесуэльцев бежать из страны и обратить против себя соседние государства.

Учитывая прошлое Венесуэлы, скоро страна сместит его, «и чем раньше, тем лучше», говорится в статье. И если Мадуро действительно руководствуется интересами народа, он сам отойдёт от власти. В крайнем случае, существуют конституционные и мирные возможности.

И военное вторжение США в Венесуэлу в число этих возможностей не входит, настаивает издание. Что, принимая во внимание неоднократное вмешательство страны во внутренние дела стран Латинской Америки, кажется вполне вероятным предположением. Причём каждый раз, когда они вмешиваются, ситуация становится только хуже.

«Альтруизм для них — понятие чужеродное», — пишет The Guardian.

Варианты дальнейшего развития событий зависят от того, как себя проявит Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента страны. Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы пользуется широкой поддержкой среднего класса, а также представителей рабочего класса, которые разочаровались в действующей власти. «Он молодой, харизматичный, энергичный и свободен от идеологических догм», — то есть обладает всем тем, чего так не хватает Мадуро, поясняет автор.

Тем не менее The Guardian отмечает, что его попытка «узурпировать власть у узурпатора» не до конца продумана. Бросая вызов нынешней власти и толкая её на ответные действия, он рискует обострить раскол в обществе, который может перерасти в гражданскую войну.

Несмотря на обещание амнистии венесуэльским военнослужащим, Гуаидо не сумел привлечь их на свою сторону. Они сохранили верность Мадуро. Однако его самой большой проблемой может стать сговор с соседними странами, такими как Бразилия, и, конечно, с США. «Весьма неразумно» с его стороны приветствовать угрозу вмешательства США в дела суверенного государства Латинской Америки. Это позволило Мадуро назвать своего соперника «марионеткой, танцующей под дудку империи гринго*».

И хотя это не соответствует действительности, это оттолкнёт от Гуаидо весьма значительную часть венесуэльцев, говорится в статье. Кроме того, впустить США — значит впустить и Россию, поддерживающую Мадуро, не говоря уже о Китае, заинтересованном в венесуэльской нефти. Однако это не только не поможет разрешить кризис, но и усугубит его.

При этом решение Трампа поддержать Гуаидо The Guardian называет импульсивным, весьма в духе президента США. Позже его советник по национальной безопасности признавался, что у страны нет конкретной стратегии в отношении событий в Венесуэле. Издание предполагает, что, вполне возможно, всё сведётся к очередным санкциям, которые, тем не менее, не обернутся эмбарго. А значит, скоро Гуаидо рискует остаться сам по себе.

«По правде говоря, чем меньше вмешиваются США, тем лучше», — подытоживает The Guardian, называя лучшим решением кризиса диалог Гуаидо и Мадуро, который бы способствовал примирению сторон и улучшению жизни венесуэльцев, несмотря на слабые стороны обоих.

* В Латинской Америке часто используется в качестве презрительного названия неиспаноязычного иностранца, особенно американца (прим. — ИноТВ).