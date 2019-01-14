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WSJ: в США рассматривали вариант нанесения военных ударов по Ирану

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Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном обращался в Пентагон с просьбой рассмотреть варианты удара по Ирану, передаёт The Wall Street Journal. Издание отмечает, что так Вашингтон отреагировал на обстрел группировкой, связанной с Ираном, дипломатического квартала в Багдаде в сентябре 2018 года.
WSJ: в США рассматривали вариант нанесения военных ударов по Ирану
Reuters

Совет национальной безопасности США просил Министерство обороны страны разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, речь идёт о событиях сентября прошлого года, однако о реакции Вашингтона стало известно лишь сейчас.

По словам нескольких бывших и нынешних американских чиновников, подобная «необычная» тревога была вызвана обстрелом дипломатического квартала в Багдаде, где находится и американское посольство. Ответственность за него Вашингтон возложил на группировку, связанную с Ираном.
 
Несмотря на то что в результате обстрела никто не пострадал, он заставил команду совета национальной безопасности во главе с советником президента Дональда Трампа Джоном Болтоном провести ряд заседаний для обсуждения «мощного» ответа США.
 
«Это определённо потрясло людей. Люди были в шоке. Поразительно, насколько непринуждённо они говорили о нанесении ударов по Ирану», — отметил один из источников издания.
 
Как сообщает газета, Пентагон выполнил просьбу, однако неизвестно, ознакомился ли Белый дом с предложениями, был ли о просьбе осведомлён Трамп и планировал ли совет наносить удар по Ирану.
 
В разговорах с другими членами администрации президента Болтон давал понять, что выступает за смену режима в Иране. Прежде чем занять пост советника по национальной безопасности он неоднократно появлялся на телевидении с призывами атаковать страну.  В настоящий момент он совместно с госсекретарем США Майком Помпео выступает за более жёсткую политику в отношении Ирана.
 
При этом пресс-секретарь совета по национальной безопасности Гаррет Маркиз информацию о просьбе никак не прокомментировал.
 
«Мы продолжаем следить за состоянием наших сотрудников после попыток нападения на посольство в Багдаде и консульство в Басре. Мы рассматриваем весь комплекс мер для обеспечения их безопасности и наших интересов», — приводит The Wall Street Journal слова Маркиза.
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Wall Street Journal США Северная Америка
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