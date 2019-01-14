WSJ: в США рассматривали вариант нанесения военных ударов по Ирану

Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном обращался в Пентагон с просьбой рассмотреть варианты удара по Ирану, передаёт The Wall Street Journal. Издание отмечает, что так Вашингтон отреагировал на обстрел группировкой, связанной с Ираном, дипломатического квартала в Багдаде в сентябре 2018 года.

Совет национальной безопасности США просил Министерство обороны страны разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, речь идёт о событиях сентября прошлого года, однако о реакции Вашингтона стало известно лишь сейчас.

По словам нескольких бывших и нынешних американских чиновников, подобная «необычная» тревога была вызвана обстрелом дипломатического квартала в Багдаде, где находится и американское посольство. Ответственность за него Вашингтон возложил на группировку, связанную с Ираном.

Несмотря на то что в результате обстрела никто не пострадал, он заставил команду совета национальной безопасности во главе с советником президента Дональда Трампа Джоном Болтоном провести ряд заседаний для обсуждения «мощного» ответа США.

«Это определённо потрясло людей. Люди были в шоке. Поразительно, насколько непринуждённо они говорили о нанесении ударов по Ирану», — отметил один из источников издания.

Как сообщает газета, Пентагон выполнил просьбу, однако неизвестно, ознакомился ли Белый дом с предложениями, был ли о просьбе осведомлён Трамп и планировал ли совет наносить удар по Ирану.

В разговорах с другими членами администрации президента Болтон давал понять, что выступает за смену режима в Иране. Прежде чем занять пост советника по национальной безопасности он неоднократно появлялся на телевидении с призывами атаковать страну. В настоящий момент он совместно с госсекретарем США Майком Помпео выступает за более жёсткую политику в отношении Ирана.

При этом пресс-секретарь совета по национальной безопасности Гаррет Маркиз информацию о просьбе никак не прокомментировал.

«Мы продолжаем следить за состоянием наших сотрудников после попыток нападения на посольство в Багдаде и консульство в Басре. Мы рассматриваем весь комплекс мер для обеспечения их безопасности и наших интересов», — приводит The Wall Street Journal слова Маркиза.