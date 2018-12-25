Райс: Трамп делает для подрыва безопасности Америки больше, чем её враги

В своей статье для The New York Times экс-постпред США при ООН Сьюзан Райс раскритиковала решение Дональда Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана. По её словам, американский президент пренебрегает процессом принятия решений по национальной безопасности, нанося вред собственной стране и её союзникам.

Американский механизм принятия решений по национальной безопасности сломался, и последний «смертельный удар» ему нанёс президент Дональд Трамп. Такое мнение в своей статье для The New York Times высказывает бывший советник Барака Обамы и экс-постпред США при ООН Сьюзан Райс.

Она критикует американского президента за то, что он решил вывести войска из Сирии и Афганистана без составления необходимого плана действий или консультаций с советниками и конгрессом. По её словам, Трамп смог сделать для уничтожения нацбезопасности США больше, чем противники Вашингтона.

«Эти решения пошли вразрез с рекомендациями ведущих советников президента, застали врасплох наших союзников и конгресс, и стали заблаговременными рождественскими подарками для наших соперников от России и Ирана до «Хезболлы» и «Талибана»*. Если бы механизм принятия решений по национальной безопасности маломальски функционировал, то существовал бы тщательно составленный план по принятию шагов, в том числе неверных», — отмечает автор статьи.

Райс возлагает вину за случившееся на двух ключевых фигур в Белом доме — самого Трампа и его советника по национальной безопасности Джона Болтона. Последний, по её утверждению, не обсуждает с коллегами ключевые вопросы и нарочно утаивает от них информацию. Более того, он привык брать все проблемы — от кибербезопасности до ураганов — под личный контроль, не делегируя полномочий.

Но всё же главный виновник в этой ситуации — это Трамп. «Президента совершенно не заботят факты, разведданные, военная аналитика или национальные интересы. Он отказывается воспринимать всерьёз взгляды своих советников, спонтанно принимает решения и пренебрегает последствиями своих действий», — рассуждает автор статьи.

«Отказавшись от роли ответственного главнокомандующего, Трамп сегодня делает больше, чтобы подорвать американскую национальную безопасность, чем какой-либо иностранный противник», — обращает внимание Райс. И при этом, по её словам, республиканцы в конгрессе ограничиваются лишь «невнятными репликами и твитами о своём беспокойстве».

На этом фоне отставка главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который не поддержал решение президента по Сирии, выглядит «ещё более тревожной». Несмотря на его «неоднозначный послужной список» генерал вселял уверенность в американских союзников, противостоял «наихудшим инстинктам» Трампа и благодаря своему громадному опыту заставлял Болтона считаться с собой, подчёркивает автор статьи.

«Американские войска не должны бесконечно оставаться в Сирии или Афганистане. Наше размещение войск, стратегия и задачи необходимо постоянно подвергать переоценке, а решения должны основываться на условиях на местах и более широких интересах. Именно так следует проводить процесс принятия решения в Совете национальной безопасности. Когда его игнорируют, безопасность страны и наших союзников страдает в первую очередь», — заключает Сьюзан Райс.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.