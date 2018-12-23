Le Monde: Макрон «глубоко сожалеет» о решении Трампа вывести войска из Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении Дональда Трампа вывести войска из Сирии, сообщает Le Monde. По его словам, союзник обязан быть надёжным и биться с другими союзниками плечом к плечу. При этом французский лидер выразил своё почтение ушедшему в отставку министру обороны США Джеймсу Меттису.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «глубоко сожалеет» о решении Дональда Трампа вывести войска из Сирии, сообщает Le Monde.

О своём отношении к позиции главы Белого дома по этому вопросу Макрон рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Чад, куда французский лидер прибыл для того, чтобы встретить сочельник в компании 900 французских военных, находящихся с миссией в этой стране.

«Союзник обязан быть надёжным, должен координировать свои действия с другими союзниками», — добавил глава Франции.

В то же время Макрон выразил своё почтение экс-министру обороны США генералу Джеймсу Меттису, подавшему в отставку в связи с решением Трампа о выводе войск. «Я хотел бы здесь отдать дань уважения генералу Меттису и тем словам, которые сопровождали его решение. В течение года мы не раз убеждались в том, насколько доверенным собеседником он был».

«Быть союзниками — значит биться плечом к плечу», — отметил Макрон в заключение.

Как отмечает издание, Франция, Великобритания и Германия, союзники США в борьбе против ИГ* в Сирии и «регулярные мишени для его нападок» не стали скрывать своей обеспокоенности по поводу объявления об уходе из Сирии американского контингента.

* «Исламское государство» (ИГ или ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



