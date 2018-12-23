Конгрессмен: присутствие военных США в Сирии было нарушением международного права

Дональд Трамп прав в своём решении вывести американские войска из Сирии и Афганистана — такое мнение выразил конгрессмен Ро Ханна на страницах The Washington Post. Присутствие армии США на территории Сирии не было санкционировано Конгрессом и ООН, а афганская операция не достигла своих целей. Ро Ханна призывает Трампа продолжать курс на отказ от интервенционизма и сосредоточиться на внутреннем развитии страны.

Дональд Трамп попал под шквал критики из-за своего решения о выводе американских войск из Сирии и Афганистана, пишет в своей статье для The Washington Post конгрессмен Ро Ханна. По его мнению, окончанию этих двух интервенций стоит аплодировать: президенту лишь нужно было подобрать подходящую команду, чтобы лучше спланировать вывод войск и правильно оформить его дипломатически.

Ро Ханна отмечает: все мейнстримные медиа проигнорировали тот факт, что решение Трампа соответствует американскому законодательству и международному праву. Присутствие военных США в Сирии не было одобрено Конгрессом. Кроме того, оно не было одобрено и ООН, а значит нарушало международное право.

По мнению автора статьи, Трамп также заслуживает похвалы за то, что он пошёл против «ястребов» из собственной администрации, которые пытались придумать поводы для того, чтобы остаться в Сирии: из необходимости противостоять Ирану и обеспечить свержение Башара Асада. Как пишет Ро Ханна, пусть Асад и является «кровавым диктатором, который должен быть осуждён Гаагским трибуналом за военные преступления», США не должны свергать его военным способом.

При этом Трампу необходимо было разработать более продуманную стратегию выхода, считает Ханна. Ему нужно было сперва проконсультироваться с союзниками и региональными партнёрами. Альтернативным вариантом немедленному выходу могло бы стать заявление о том, что выход состоится через несколько месяцев. Это дало бы США время на то, чтобы подготовить свои силы внутренней безопасности к предотвращению потенциальных террористических угроз.

Также нельзя покидать Сирию, не позаботившись о местном населении: Америка должна предоставить мирным сирийцам гуманитарную помощь, а также принять свою долю беженцев. Кроме того, Трамп должен бы использовать свой инструмент давления на президента Турции Эрдогана — поставки комплексов Patriot, — чтобы добиться от того гарантий безопасности для курдов.

Что касается Афганистана, то, как отмечает автор статьи, военный подход Вашингтона там не сработал. На данный момент «Талибан» * контролирует 70% территории страны. К тому же Афганистан ежегодно обходится американской экономике в $40 млрд. По мнению автора статьи, США необходимо организовать непосредственные переговоры с «Талибаном» с участием региональных игроков, таких как Иран, Россия, Пакистан, Китай и Индия.

Более того, Ро Ханна призывает Трампа не останавливаться в своём антиинтервенционизме и перестать поддерживать Саудовскую Аравию в Йемене, особенно в свете убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Конгрессмен пишет, что недавно виделся с Трампом и напомнил ему, что Китай не участвовал в войнах с 1979 года, и если США хотят победить в гонке с Поднебесной, им необходимо отказаться от вовлечения в конфликты. Ро Ханна отмечает, что президент разделил его точку зрения.

В конце статьи конгрессмен советует США сосредоточиться на внутреннем развитии, чтобы служить примером для всего мира.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.