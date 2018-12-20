CNN назвал уход Трампа из Сирии новогодним подарком Путину — Россия давно об этом мечтала

В отличие от лидеров многих других государств, Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа вывести американские войска с сирийской территории, о чём он заявил на своей пресс-конференции, сообщает CNN. Как подчёркивает журналист канала, после ухода США Россия станет доминирующим игроком в стране, чего она и добивается вот уже несколько месяцев.

Прямо сейчас во время своей пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что согласен с решением президента Трампа вывести американские войска из Сирии. Кроме того, он отметил, что Трамп прав и в том, что ИГ* потерпело поражение. Однако лидеры других стран с этим утверждением не согласны. У нас в эфире корреспондент CNN Натан Ходж, он сообщит нам последние детали. Расскажите нам о главном, Натан.



НАТАН ХОДЖ, глава московского бюро CNN: Да, решение президента Трампа, быть может, и вызвало изумление в Вашингтоне и других мировых столицах, но для президента России Владимира Путина оно стало ранним новогодним подарком. Российский лидер сейчас проводит свой ежегодный ритуал — сессию ответов на вопросы российских и иностранных журналистов. Этот марафон для него — это шанс подвести итоги своей работы на международной арене и показать себя настоящим президентом.



И сегодня он отреагировал на крупную новость — на решение Трампа вывести войска из Сирии. Именно этого на протяжении долгого времени желало российское правительство, и российские чиновники говорят о том, что, по их мнению, у США нет чётких законных оснований для нахождения в Сирии. Так что в Кремле этой новости рады, и Путин уже заявил, что согласен с действиями Трампа и считает это хорошим решением. Тем не менее, он скептически оценил сроки вывода войск.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Что касается победы над ИГИЛ, в целом я согласен с президентом США… Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане уже сколько, 17 лет? И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют.



Вот так всё и было — Путин заявил, что согласен с этим решением Трампа, но выразил при этом определённый скепсис, уколов США за то, как долго они остаются в Афганистане — уже 17 лет. Джон?



Но ведь получается, что одно из самых заветных желаний Путина и в самом деле исполнилось — ведь Россия теперь, судя по всему, заняла в Сирии выигрышное положение.



НАТАН ХОДЖ: Именно так. Путин вмешался в сирийский конфликт в 2015 году для того, чтобы поддержать режим Башара Асада, и в сущности повернул ход событий в свою пользу — и Россия, как известно, сделала это при поддержке Ирана.



Москва хочет определять итоги сирийского конфликта, определять то, какой будет эта страна после окончания войны, и она добивается этого вот уже несколько месяцев. И теперь именно Россия будет доминирующим игроком в стране. Джон.



Спасибо вам, Натан.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 декабря 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.