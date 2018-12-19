France 24: на пресс-конференции Путин покажет, что к его России в мире прислушиваются

Не только Россия помогла режиму Башара Асада, но и сирийский кризис помог России вернуть себе главенствующее место в международной дипломатии, отметил во время обсуждения в студии France 24 политолог Мустафа Тоса. По его мнению, во время грядущей пресс-конференции российский президент не преминет сделать на этом акцент и показать, что под его управлением Россия стала страной, с которой в мире советуются.
Владимир Путин также использует и другую карту — позицию России в международной дипломатии, чтобы в какой-то мере выправить и итоги своего президентского срока, и положение России. И сирийский вопрос в этом явно играет довольно важную роль. Можно ли на сегодняшний день сказать, что соглашение по сирийскому Идлибу, достигнутое Россией и Турцией, помогает России выйти главным победителем в сирийском вопросе?
МУСТАФА ТОСА, политолог: Владимир Путин точно воспользуется этой 14-й по счёту ежегодной пресс-конференцией, чтобы продемонстрировать новую роль, которую Сирия играет в мире.
Ирония судьбы в том, что если режим Башара Асада обязан жизнью российскому вмешательству, которое началось в 2015 году, то и Россия многим обязана сирийскому кризису, ведь он помог ей вернуться на поле игры на Ближнем Востоке и стать незаменимой силой. Кстати, даже когда западные лидеры Эммануэль Макрон, Тереза Мэй или Ангела Меркель упоминают о России, они говорят, что нельзя не включать Россию в поиск решения как по сирийскому вопросу, так и по иранскому. Вот до какой степени этот кризис позволил Владимиру Путину стать новой влиятельной фигурой в регионе.
Конечно, он выиграл и от ослабления влияния США, от запланированного и постепенного отступления Европы. Он теперь стал незаменимым игроком. И на этой пресс-конференции во время обсуждения международных вопросов Владимир Путин точно попытается дать понять: под его управлением Россию слушают, с ней советуются и с ней, несомненно, хотят обсуждать региональные кризисы.
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