Washington Examiner Оригинал

Washington Examiner рассказал, что ждёт мир, если Россия и Китай возьмут верх над праведным реализмом США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чтобы осознать разницу между американским и российско-китайским реализмом, мировому сообществу пора обратить внимание на «сеть концлагерей» в Китае, «кражу территорий» и военные действия России в Сирии, призывает Washington Examiner. По мнению автора, поддержка Москвой «безнравственных» режимов показывает, что если на действующий миропорядок вместо США в будущем начнут активно влиять Россия и Китай, это грозит всему человечеству катастрофой.
Washington Examiner рассказал, что ждёт мир, если Россия и Китай возьмут верх над праведным реализмом США
Reuters

В  2018 году «мир стал лучше, чем когда бы то ни было», пишет Том Роган на страницах Washington Examiner. По мнению автора, благодаря по большей части американскому капитализму мы получаем выгоды и преимущества от постоянно развивающихся технологий, которые делают жизнь более счастливой и здоровой, и можем жить в благополучии без масштабных войн, которые бушевали в ХХ веке. В то же время действия венесуэльских и саудовских властей доказывают, что мир «также мрачен и полон ужасов», а содействие этим режимам со стороны России и Китая говорит об их «полном равнодушии к основным человеческим интересам», подчёркивается в статье.

Это указывает и огромную разницу между внешнеполитическими доктринами Китая и России с одной стороны, и Америки — с другой, что необходимо как можно быстрее осознать, чтобы спасти мир от катастрофы, уверен автор: «И хотя мы стремимся изменить мир к лучшему, реалисты из сферы внешней политики должны признавать его таким, какой он есть. Это необходимо, потому что в противном случае мы рискуем породить политику, которая навредит интересам наших граждан и сделает мир опаснее». Творцы государственной политики обязаны постоянно искать баланс между человеческими интересами и «долгосрочным продвижением национальных и союзнических интересов», и оптимальным примером такого баланса являются такие «лучшие альянсы» на международной арене, как НАТО, отмечает Washington Examiner.
 
Конечно, иногда реализм требует совместной работы с «неприятными личностями» в целях достижения желаемых долгосрочных результатов, поясняет автор — например, это касается стратегически важных отношений США и Саудовской Аравии. «Американская безопасность, региональная стабильность, облегчение страданий йеменцев — все это придаёт вес праведному реализму США. Сочетание таких меняющихся интересов делает американскую политику в Саудовской Аравии высоконравственным выбором», — подчёркивается в статье.
 
Безусловно, как у США есть интересы в Саудовской Аравии, так и у Китая с Россией имеются свои важные национальные интересы в Каракасе, главный из которых — это сохранение власти в руках президента Николаса Мадуро, который выступает в качестве «регионального противовеса» Америке (главному «врагу» Китая и России), поскольку неизменно вызывает у неё недовольство, подчёркивает автор. Кроме того, венесуэльский лидер выступает в качестве важного союзника в вопросе экспорта нефти: «Венесуэльская нефть нужна китайской экономике, а России нужно влияние Каракаса в ОПЕК, чтобы поддерживать её стратегию квот», — поясняет Washington Examiner.
 
Однако если Америка, по мнению автора, создаёт разумный «баланс интересов и политики на основе реализма», то Китай и Россия действуют совсем иначе. Если проанализировать их отношения с Венесуэлой, то ни Россия, ни Китай «не заинтересованы в том, чтобы принуждать Мадуро к высокой нравственности», говорится в статье: «Напротив, Си и Путин совершенно счастливы, наблюдая за тем, как народ Венесуэлы голодает, просит подаяние и занимается проституцией. И они будут радоваться такой ситуации, пока Мадуро делает то, что они хотят».
 
Не менее показательно и то, что власти России и Китая «не скрывают своё эгоистичное равнодушие к человечности», подчёркивает автор: «На прошлой неделе Путин расстелил красную ковровую дорожку перед Мадуро, который приехал в Москву вымаливать инвестиции. А путинское предложение о сотрудничестве с Саудовской Аравией основано на принципе абсолютной безнравственности». В сентябре Мадуро был оказан столь же дружественный приём в Китае, и при этом ни российская, ни китайская администрация не попытались даже в частном порядке призвать своего союзника «облегчить страдания венесуэльского народа», пишет Washington Examiner.
 
Путин «вполне предсказуемо прибегнул к избитым штампам из энциклопедии КГБ», говорится в статье: «Мы поддерживаем ваши усилия по достижению взаимопонимания в обществе и все ваши действия, направленные на нормализацию отношений с оппозицией», — заявил российский президент на встрече с Николасом Мадуро. Вне всяких сомнений, при этом сам Путин осознаёт, что усилия Мадуро «не имеют ничего общего» с нормализацией отношений, а направлены «исключительно на подавление оппозиции», подчёркивает автор: «Однако Путину известно и то, что его слова помогают России ткать свою пропагандистскую паутину».
 
Мировое сообщество должно осознать это и «увидеть разницу между американским и российско-китайским реализмом», поскольку их доктрины не имеют ничего общего, подчёркивается в статье. О коренной разнице этих доктрин, по мнению автора, свидетельствует «китайская сеть концлагерей», а также «кража территорий» в Тихом океане, военные действия России в Сирии, а также «авантюрные заказные убийства». Поэтому если китайский и российский реализм когда-нибудь придёт на смену реализму сегодняшнего миропорядка во главе с США, то это в итоге «станет катастрофой для всего человечества», предупреждает Washington Examiner.
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Washington Examiner США Северная Америка
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