«Неуместная критика»: Москва отвергла претензии Вашингтона к российским ВКС в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неуместной» критику Вашингтона по поводу прибытия в Венесуэлу российских военных самолётов, передаёт Press TV. По информации канала, Ту-160, способные нести ядерные крылатые ракеты, прибыли для демонстрации растущих военных способностей России.

В Москве отвергли критику США, вызванную прибытием в Венесуэлу российских военных самолётов, назвав её «неуместной», сообщает Press TV.



На сайте телеканала отмечается, что два стратегических бомбардировщика Ту-160, способные нести ядерные крылатые ракеты, приземлились в южноамериканской стране в качестве демонстрации растущих военных способностей России.



Однако государственный секретарь США Майк Помпео осудил военное присутствие России в Венесуэле.



«Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и права, пока их граждане страдают», — написал глава Госдепа в Twitter.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 декабря 2018 г.

«Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением», — ответил на комментарий Помпео пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Press TV сообщает, что Россия представляет собой одного из ключевых союзников Венесуэлы, особенно в то время, когда правительство президента Николаса Мадуру столкнулось с серьёзным экономическим и политическим кризисом.

Так, по итогам трёхдневного визита Мадуро в Москву, состоявшегося на прошлой неделе, Россия согласилась инвестировать более $5 млрд в венесуэльскую нефтяную отрасль, а также $1 млрд — в проекты по добыче полезных ископаемых, прежде всего золота.