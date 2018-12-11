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«Неуместная критика»: Москва отвергла претензии Вашингтона к российским ВКС в Венесуэле

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неуместной» критику Вашингтона по поводу прибытия в Венесуэлу российских военных самолётов, передаёт Press TV. По информации канала, Ту-160, способные нести ядерные крылатые ракеты, прибыли для демонстрации растущих военных способностей России.
«Неуместная критика»: Москва отвергла претензии Вашингтона к российским ВКС в Венесуэле
Twitter / Prensa FANB

В Москве отвергли критику США, вызванную прибытием в Венесуэлу российских военных самолётов, назвав её «неуместной», сообщает Press TV.

На сайте телеканала отмечается, что два стратегических бомбардировщика Ту-160, способные нести ядерные крылатые ракеты, приземлились в южноамериканской стране в качестве демонстрации растущих военных способностей России.

Однако государственный секретарь США Майк Помпео осудил военное присутствие России в Венесуэле.

«Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и права, пока их граждане страдают», — написал глава Госдепа в Twitter.

 
 
«Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением», — ответил на комментарий Помпео пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
Press TV сообщает, что Россия представляет собой одного из ключевых союзников Венесуэлы, особенно в то время, когда правительство президента Николаса Мадуру столкнулось с серьёзным экономическим и политическим кризисом.
 
Так, по итогам трёхдневного визита Мадуро в Москву, состоявшегося на прошлой неделе, Россия согласилась инвестировать более $5 млрд в венесуэльскую нефтяную отрасль, а также $1 млрд — в проекты по добыче полезных ископаемых, прежде всего золота. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
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Венесуэла ВКС Дмитрий Песков Майк Помпео Николас Мадуро Россия США учения
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