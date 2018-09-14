FT: над Венесуэлой сгущаются тучи — в ООН уже заговорили об интервенции, пока о гуманитарной

В связи с обострением ситуации в Венесуэле в ООН растёт количество сторонников избрания более жёсткой позиции по отношению к Каракасу, передаёт Financial Times. Тем не менее, несмотря на неоднократные предложения со стороны президента США Дональда Трампа, речь идёт не о военной, а о гуманитарной интервенции в страну.

Слова постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что «всему есть предел» и «нам необходимо что-то делать» не подразумевают скорую военную интервенцию на территорию Венесуэлы, однако отражают накаляющуюся обстановку вокруг Каракаса, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что в связи с усугубляющимися социальным и миграционным кризисами, а также разочарованием авторитарным режимом Николаса Мадуро растёт число сторонников ужесточения политики в отношении Каракаса.

«Мы уже давно говорим о Венесуэле. Настало время что-то делать», — заявила Хейли.

Несмотря на то, что предложения президента США Дональда Трампа решить вопрос военным способом не встретили одобрения в правительствах стран Южной Америки, не затихают слухи о возможном военном вмешательстве. Подобная идея подпитывается также внутриполитическими соображениями в Венесуэле и США, отмечает издание.

«Есть ощущение, что почва подготовлена, по крайней мере в ООН. Но если что-то случится, это будет только после ноябрьских промежуточных выборов в США», — приводит Financial Times слова бывшего посла Венесуэлы в ООН Диего Акосты, который выступает за гуманитарную интервенцию.

Отмечается, что результаты предстоящих выборов тяжело предугадать, но во многом они будут зависеть от колеблющихся штатов, где проживает большое количество латиноамериканцев, в том числе этнических венесуэльцев. При этом ужесточение политики в отношении Каракаса может повлиять на распределение голосов в данных штатах.

Так, сенатор от штата Флорида Марко Рубио недавно заявил, что не исключает военно варианта развития событий.

«Я считаю, что США используют вооружённые силы только в случае угрозы национальной безопасности. Мне кажется, что сейчас можно серьёзно заявить, что Венесуэла и Мадуро стали угрозой для региона и даже для США»,— отметил Рубио.

Financial Times напоминает, что за последние несколько лет администрация Трампа, наряду с Европой, Японией, Канадой и крупнейшими странами Латинской Америки, усилили давление на Каракас. Это касается запрета на ряд финансовых операций и санкции в отношении некоторых должностных лиц страны.

При этом, по данным ООН, с 2015 года страну покинуло около двух млн беженцев. Хотя сам Мадуро отрицает наличие кризиса, а также отвергает предложения гуманитарной помощи, называя их «поводом для вторжения в страну, для получения нашей нефти, наших богатств».

Вместе с тем в Белом доме настаивают, что предпочли бы «мирное, упорядоченное возвращение к демократии в Венесуэле», передаёт Financial Times.