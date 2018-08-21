La Vanguardia: Мадуро обрушил боливар к доллару на 96%
В качестве составной части программы восстановления экономики в Венесуэле в понедельник валюта страны — боливар — потеряла сразу пять нулей, сообщает La Vanguardia.
В качестве составной части программы восстановления экономики в Венесуэле в понедельник валюта страны — боливар — потеряла сразу пять нулей, сообщает La Vanguardia.
На бутылках со спиртными напитками могут разместить изображения с информацией о вреде алкоголя, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Американский президент Дональд Трамп готов встретиться с иранским коллегой Хасаном Рухани, об этом американский лидер рассказал в интервью агентству Reuters.
Пострадавший в результате инцидента в Эймсбери британец Чарли Роули вновь госпитализирован в связи с проблемами со зрением, пишет газета The Guardian со ссылкой на брата пострадавшего.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант во время предстоящего выступления в Вашингтоне намерен призвать Европейский союз к усилению санкций в отношении России.
Временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в Исламабаде был вызван в МИД Пакистана для объявления «решительного протеста». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Пакистана.
Сборник американской рок-группы Eagles стал самым продаваемым музыкальным альбомом всех времён, обогнав альбом Майкла Джексона «Thriller».
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан стал для США угрозой национальной безопасности, заявил американский сенатор Рэнд Пол в интервью Fox News.
Военный вертолёт США совершил экстренную посадку на автомобильной парковке рядом с рестораном в городе Фестус в штате Миссури, сообщает KSDK со ссылкой на полицию.
По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в Лондоне вблизи станции метро Кингсбери. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, пишет газета The Sun со ссылкой на правоохранительные органы.
Президент США Дональд Трамп готов к повторной встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном, об этом американский лидер рассказал в интервью агентству Reuters.
Мужчина, напавший с ножом на полицейский участок в каталонском населённом пункте Корнелья-де-Льобрегат, действовал в одиночку, заявил советник по внутренним делам Женералитета Каталонии Микель Буч.
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей намерен запросить у СК России и Генпрокуратуры информацию по расследованию дела о гибели пятилетнего мальчика, запертого в машине в Подмосковье.
По меньшей мере восемь человек погибли в результате паводка, вызванного сильными дождями, обрушившимися на итальянскую область Калабрия.
«Ливерпуль» одержал победу в гостях над «Кристал Пэлас» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть снятие санкций с России в случае сотрудничества Москвы с Вашингтоном по нескольким вопросам.
Сотрудник службы по работе с болельщиками клуба «Уфа» Андрей Коленченко прокомментировал слухи о том, что на гостевом матче четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» не будет болельщиков из России.
Создатель первых в мире наручных кварцевых часов Рене Ле Культр умер в возрасте 100 лет в Швейцарии.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выписан из больницы, куда он попал после боя с американцем Тони Джонсоном.
Посольство США в Анкаре выразило признательность властям Турции в связи с быстрым задержанием подозреваемых в обстреле диппредставительства в турецкой столице. Об этом говорится в заявлении посольства.
Итальянский футбольный клуб «Торино» желает расстаться с сенегальским форвардом М'Байе Ньянгом и предложил приобрести игрока санкт-петербургскому «Зениту».
Флаги во всех миссиях ООН будут приспущены на три дня в знак траура по кончине бывшего Генерального секретаря Кофи Аннана.
«Валенсия» на своём поле разошлась миром с мадридским «Атлетико» в первом туре испанской Примеры.
В случае вынесения обвинительного приговора бывший украинский президент Виктор Янукович должен быть доставлен на Украину для отбывания наказания. Такое мнение выразил прокурор Руслан Кравченко.
Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов ищет нового соперника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Концерн «Калашников» разрабатывает многофункционального человекообразного робота, которого планируется представить на следующем военно-техническом форуме «Армия».
Российский певец Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой о предоставлении ему гражданства страны.
Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» договорился об аренде немецкого вратаря английского «Ливерпуля» Лориса Кариуса.
Арестованный на 30 суток оппозиционер Сергей Удальцов переведён из больничной палаты в спецприёмник. Об этом сообщила его супруга Анастасия Удальцова.
В Оренбургской области более четырёх тысяч танкистов, артиллеристов, ракетчиков и мотострелков подняты по учебной тревоге.
Олимпийский комитет России (ОКР) уведомил Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и российского спортсмена Илью Штокалова о том, что он официально признан бронзовым призёром Олимпиады 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро.
Концерн «Калашников» в 2019 году намерен произвести и сдать заказчику два судна на подводных крыльях «Комета».
Пользователи сообщают о сбое в работе приложения для знакомств Tinder.
Матч четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы между шотландским «Рейнджерс» и российской «Уфой» пройдёт без российских зрителей.
В итальянской области Калабрия на юго-западе страны по меньшей мере пять человек погибли в результате паводка, вызванного сильными дождями.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич 21 августа проведёт в Сочи встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Московское «Динамо» обыграло «Уфу» на своём поле в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Радикальное движение «Талибан»* отпустило по меньшей мере 40 сотрудников сил безопасности в афганской провинции Фарьяб на севере страны.
В Оренбургской области ожидаются ночные заморозки, сообщает RIA56.
Стали известны самые продаваемые российские автомобили с начала 2018 года.
Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил арест руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Футболист московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов заявил, что у него остались планы на выступление за европейскую команду.
Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест третьего фигуранта дела об афере в РКК «Энергия».
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Санкт-Петербурге в ночь на вторник, 21 августа. Об этом сообщают «Невские новости».
Президент Финляндии Саули Ниинистё провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в канцелярии финского лидера.
Союз биатлонистов России (СБР) не получал официального уведомления о том, что российские спортсмены Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачёва изъявили желание выступать за сборную Молдавии.
Турция намерена сотрудничать с другими государствами, в том числе с Россией, по процессу против Соединённых Штатов во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщили в Министерстве торговли Турции.
В Симферополе намерены развернуть самый большой в Крыму триколор в честь Дня государственного флага России, сообщает kp.ru.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе лондонского «Арсенала» к 18-летнему футболисту российской команды Игорю Дивееву.
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Генерального секретаря ООН и нобелевского лауреата Кофи Аннана.
Следственный комитет России опубликовал кадры с мест нападений на полицейских в Чечне.