La Vanguardia: Мадуро обрушил боливар к доллару на 96%

В Венесуэле вступает в силу программа восстановления экономики, которая предполагает повышение НДС, цен на бензин и минимальной зарплаты, а также девальвацию национальной валюты, сообщает La Vanguardia. Тем не менее, отмечается, что эксперты опасаются возможных последствий принятия данных мер в условиях гиперинфляции и ожидают, что уже через три месяца новая валюта будет неспособна покрывать расходы на товары и услуги.

В качестве составной части программы восстановления экономики в Венесуэле в понедельник валюта страны — боливар — потеряла сразу пять нулей, сообщает La Vanguardia.

Автор статьи отмечает, что хотя данные меры и являются необходимыми на фоне серьёзного экономического кризиса в стране, они посеяли страх среди граждан и опасения экспертов относительно возможных последствий для страны в условиях гиперинфляции.

Сообщается, что новая валюта, которая получила название «суверенный боливар» более приспособлена к нынешней инфляции в стране, которая, как ожидается, к концу года составит 1 000 000%. Однако существуют опасения, что уже через три месяца новая валюта будет неспособна покрывать расходы на товары и услуги, стоимость которых удваивается каждые 26 дней.

Издание напоминает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро трижды откладывал введение данных мер. Однако на этот раз Мадуро дал жителям страны месяц, для того чтобы ознакомиться с условиями, и лишь неделю, для того чтобы избавиться от купюр маленького номинала, которые будут выведены из обращения.

Кроме того, план Мадуро включает в себя повышение НДС и цен на бензин, а также повышение минимальной заработной платы в стране в несколько десятков раз.

При этом девальвация национальной валюты составит 96%, то есть её курс будет снижен в 24 раза по отношению к американскому доллару. Таким образом, официальный курс боливара составит 6 млн боливаров за $1. При этом новая валюта «суверенный боливар» будет привязана к национальной криптовалюте страны Petro. В свою очередь, курс Petroустанавливается на отметке $60 и 3 тыс. 600 суверенных боливаров за единицу, передаёт La Vanguardia.