Guardian: Трамп неоднократно предлагал захватить Венесуэлу

Дональд Трамп неоднократно среди своих советников и союзников поднимал вопрос о возможности военного вторжения в Венесуэлу, сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники. Причём аргументы его советников, что это лишь навредит самим США, на президента действовали слабо.

Во время своих разговоров с высокопоставленными советниками Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос о возможном захвате Венесуэлы, пишет The Guardian. Публично он заявил об этом в августе прошлого года, когда сказал: «У нас есть много вариантов по Венесуэле, включая возможность военного решения, если необходимо». Но, по словам автора статьи, американский президент гораздо чаще задумывается о вероятном американском вмешательстве в дела Венесуэлы.



Так, накануне того заявления Трамп, по словам анонимных источников издания, удивил своих высокопоставленных чиновников, спросив, почему США не могут свергнуть правительство Николаса Мадуро на основании того, что политический и экономический кризис в Венесуэле представляет собой угрозу для региона. На той встрече присутствовали занимавший тогда пост советника по национальной безопасности Трампа Герберт Макмастер и госсекретарь Рекс Тиллерсон.



После того предложения чиновники администрации якобы попытались отговорить Трампа от таких действий, отмечая, что этот шаг оттолкнёт от США всех их союзников в Латинской Америке, которые поддерживали американскую политику санкций против режима Мадуро. Но, как отмечает автор статьи, похоже, их аргументы не возымели действия на президента, ведь на следующий день он сделал своё резкое заявление о Венесуэле.



В самой Венесуэле расценили слова Трампа как «акт безумия» и «высшего экстремизма». В последующие недели Трамп поднимал тему о военном вмешательстве в Венесуэлу с президентом Колумбии и на частном ужине с лидерами Латинской Америки во время Генассамблеи ООН. В частности, во время последнего он отметил, что его советники отговаривали его от идеи вмешательства в Венесуэлу. В итоге Макмастеру всё же удалось переубедить Трампа, и его интерес к этому варианту исчез.



Отношение Трампа к военным действиям непоследовательно, пишет The Guardian. Так, он настаивал на возвращении военных из Сирии, но при этом прямо угрожал не только Венесуэле, но и Северной Корее.