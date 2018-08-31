ABC: Мадуро ужесточает контроль за финансами венесуэльцев, чтобы «не мыли туалеты за границей»

Мадуро пытается добиться возвращения на родину миллионов венесуэльцев, бегущих за границу от «невыносимого положения» в стране, вводя удостоверение личности банковского клиента, сообщает ABC. Так все банки страны начнут информировать клиентов о необходимости уведомлять о месте своего пребывания заранее, чтобы использовать свои финансовые средства из-за границы.

Мадуро пытается добиться возвращения на родину миллионов венесуэльцев, бегущих за границу от «невыносимого положения» в стране, в присущей исключительно ему манере, пишет испанская газета ABC.



«Перестаньте мыть туалеты за границей и возвращайтесь жить на родину», — обратился Мадуро к соотечественникам, покинувшим страну. При этом ослушавшихся в Венесуэле начнут наказывать, затрудняя, а в ряде случаев и блокируя возможность перевода денежных средств на счета в венесуэльских банках из-за границы, сообщает издание.



Руководитель службы по надзору в банковской сфере Венесуэлы Антонио Моралес Родригес объявил о новых требованиях в отношении поездок за границу, так называемом удостоверении личности клиента для физических и юридических лиц. Все банковские учреждения страны начнут информировать своих клиентов о том, что для того, чтобы использовать свои финансовые средства из-за границы, они обязаны заранее сообщить банку место своего пребывания, а также указать период времени, на который покидают страну. Также по новым правилам венесуэльцам необходимо будет сообщать обо всех изменениях места или времени пребывания за границей.



В случае если клиент совершит транзакцию из-за границы без соответствующего уведомления, банк отнимет у него возможность совершать онлайн-переводы средств ровно до тех пор, пока клиент не предоставит ему все необходимые данные. Кроме того, банки будут должны следить за IP-адресами, с которых клиент пытается получить доступ.



На практике, отмечает издание, данные меры предполагают блокирование счетов значительной части венесуэльцев, находящихся за границей, и невозможность осуществлять денежные переводы родственникам в Венесуэле.



«Это нелепый контроль тоталитарного режима, направленный против частной собственности и права граждан на свободу передвижения без установления контроля за ними», — приводит ABC слова возмущённых венесуэльцев.



Отмечается, что при помощи подобных мер Мадуро надеется стимулировать использование пунктов обмена валюты, таким образом сдерживая рост курса доллара.



При этом соседние страны бьют тревогу из-за массового наплыва мигрантов из Венесуэлы. Так, более 2,3 млн человек пытаются найти приют в Бразилии, Колумбии, Эквадоре и Перу.



Президент Бразилии Мишел Темер одобрил отправку войск к границе двух стран. Ожидается, что Темер обратится за международной поддержкой действий страны по противостоянию «угрозе гармонии» в Южной Америке. Таким образом Темер стремится взять под контроль ситуацию в приграничном районе Рорайма, где прибытие 40 тыс. венесуэльцев вызвало кризис в работе государственных служб и вылилось в открытый конфликт между местными и мигрантами.



В свою очередь, правительства Перу и Эквадора объявили о введении чрезвычайного положения в ряде районов страны из-за массового прибытия венесуэльцев, сообщает газета.