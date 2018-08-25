Обозреватель FT: из экономического коллапса Венесуэла может выйти, но не при Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро недавно представил свой план стабилизации экономики, и тогда же он гордо заявил, что ни в одной стране мира ещё никогда ничего подобного не делали, Бывший министр планирования Венесуэлы, а ныне директор Центра международного развития при Гарвардском университете Рикардо Хаусманн в своей статье для The Financial Times рекомендует венесуэльскому лидеру задаться вопросом, почему же никто до этого не шёл этим путём.

В настоящий момент Венесуэла переживает беспрецедентный экономический коллапс. Он сопровождается гиперинфляцией. Ежегодная инфляция в стране составляет более 80 тыс. процентов. А в этом году, по прогнозам Международного валютного фонда, она достигнет 1 млн процентов. За 15 месяцев стоимость доллара выросла в тысячи раз.

И у этого коллапса две причины. Во-первых, «чавистская революция» из-за экспроприаций и контроля за обменом валют, ценами, доходами и трудом разрушила рыночные механизмы, в рамках которых потребности одних становятся источником дохода для других. Всё это привело к дефициту товаров и бегству капитала.

Вторая причина — это серьёзная нехватка долларов, вызванная резким падением цен на нефть, сокращением нефтедобычи, а также чрезмерным привлечением заёмных средств в благополучные годы: у Венесуэлы самый высокий в мире показатель соотношения внешнего государственного долга к объёму экспорта, говорится в статье.

Когда в 2014 году рухнули цены на нефть, венесуэльское правительство отказалось проводить реструктуризацию своего долга и решило вместо этого сократить объёмы импорта для частного сектора, что привело к резкому падению выпуска товаров, поскольку возникла нехватка сырья и запасных частей. Ситуацию усугубило серьёзное сокращение нефтедобычи, вызванное плохим менеджментом компаний, чрезмерным налогообложением, экспроприациями и смехотворным курсом обмена валют. Теперь объём нефтедобычи составляет всего лишь треть от того, что было в 1999 году, когда к власти пришёл Уго Чавес, указывает автор.

Между тем несмотря на кризис, венесуэльское правительство решило отложить корректирование зарплат. В итоге, если в 2012 году минимальная ежемесячная зарплата в стране составляла 280$, то со временем её размер упал до приблизительно 1$, говорится в статье. И вот посреди этого хаоса, Николас Мадуро наконец решил представить нечто, похожее на стабилизационную программу. Он объявил о введении пока неясного режима обмена валют, которая предусматривает рост официального курса доллара. Он также объявил о повышении НДС с 12% до 16%, о введении налога на финансовые транзакции, о повышении цен на топливо до «международного уровня». «Всё это звучит довольно обычно», — отмечает автор.

Однако Мадуро также решил на один год освободить нефтяные компании от уплаты налогов и увеличить с 1 сентября зарплаты более чем на 3000%. Причём в течение 90 дней правительство будет оплачивать увеличение зарплат в частном секторе. Между тем контроль за ценами будет усилен, чтобы не позволить частному сектору их повышать, а граждане смогут сообщать полиции о нарушениях.

«Что же произойдёт? Обратите внимание на то, что две причины кризиса — разрушение рыночных механизмов и крайняя нехватка долларов — никак не решаются. Поэтому сложно сказать, насколько вырастут импорт и объёмы производства. У людей будет больше денег в карманах, но доступных товаров не станет больше, что приведёт к очевидным последствиям. Государственные расходы резко увеличатся, поскольку правительство берёт на себя ответственность за зарплаты граждан», — пишет Рикардо Хаусманн.

По его прогнозам, уже к концу сентября национальная валюта обесценится настолько, что Каракасу, скорее всего, придётся отказаться от идеи повышения цен на топливо до международного уровня.

Подытоживая свою статью, автор отмечает, что нельзя добиться экономического восстановления страны без свобод, на которых зиждутся рыночные механизмы, и без международной финансовой помощи, которая обеспечивает увеличение импорта и объёмов производства.

«Это произойдёт лишь после того, как господин Мадуро уйдёт, и этому режиму наступит конец», — подчёркивает директор Центра международного развития при Гарвардском университете Рикардо Хаусманн.