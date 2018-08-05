Николас Мадуро: многие из организаторов покушения проживают в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что на него было совершено покушение во время парада, посвящённого 81-ой годовщине создания Боливарианской национальной гвардии, сообщает TeleSUR. При этом ответственность за покушение он возложил на венесуэльские и колумбийские ультраправые силы во главе с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Здравствуйте, с вами в студии сегодня Эддиксон Гонсалес. Начинаем репортаж с событий в Венесуэле, где было совершено покушение на президента страны Мадуро во время парада, посвящённого 81-ой годовщине создания Боливарианской национальной гвардии. Празднование на главной улице Каракаса, проспекте Боливара, было прервано взрывом беспилотного летального аппарата. В связи с данной ситуацией президент Венесуэлы выступил с заявлением, в котором сказал о наличии доказательств того, что за покушением стоят венесуэльские и колумбийские правые силы во главе с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, который неоднократно заявлял об окончании «боливарианской революции».

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Сегодня на меня было совершено покушение. И я не сомневаюсь в том, что всё указывает на правых, на венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми, и стоит за этим покушением Хуан Мануэль Сантос. Я в этом не сомневаюсь. Это убийственная ярость колумбийских олигархов. И я уверен, что появятся все доказательства. Я в этом уверен. Но на начальном этапе расследования всё указывает на Боготу. И с этим связаны драматичные объявления о конце президентства Мадуро, конце режима. Дело в том, что 7 августа Хуан Мануэль Сантос уступает пост президента, и он не может уйти, не навредив Венесуэле. Мы предотвращали все злодеяния, которые они совершали на границе. Объявляется максимальная боевая готовность боливарианских национальных вооруженных сил на границе, разведки, контрразведки, народного управления, максимальная боевая готовность.

Стоит вспомнить, что в своём недавнем интервью для агентства AFP Сантос заявил, что конец президентства Николаса Мадуро в Венесуэле уже близок. Послушаем его слова.

ХУАН МАНУЭЛЬ САНТОС, президент Колумбии: Мне кажется, он уже близок. Страна с такой инфляцией как у Венесуэлы, по данным МВФ, она достигнет миллиона процентов. Такой режим должен развалиться.

Лидер Венесуэлы также подчеркнул, что злоумышленники, спланировавшие и профинансировавшие теракт, проживают в США. В связи с этим он призвал президента Трампа сотрудничать в борьбе против тех, кто совершил покушение.

НИКОЛАС МАДУРО: По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран на нашем континенте, в нашем случае — Венесуэлы. Надеюсь на то, что страны континента, где находится часть оплотов фашистских правых сил, окажут нам поддержку в ходе проведения расследования.

Дата выхода в эфир 05 августа 2018 года.