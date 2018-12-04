El Periódico: в надежде найти выход из экономического кризиса Мадуро вылетел в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился в Россию с рабочим визитом, в рамках которого Каракас стремится укрепить дипломатические отношения с Москвой, передаёт El Periódico. Отмечается, что Мадуро надеется, что расширение сотрудничества с Россией поможет экономике его страны выйти из кризиса.
В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро вылетел в Россию на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает El Periódico. Испанское издание отмечает, что «необходимый» визит призван расширить и без того тесное сотрудничество между двумя странами в надежде укрепить кризисную экономику страны.
Тем не менее, Мадуро не раскрыл детали повестки дня встречи, хотя подчеркнул, что она направлена на укрепление дипломатических отношений с Россией, которую в Каракасе традиционно считают «стратегическим союзником».
«В том что касается стратегических отношений, которые Венесуэла выстраивает в мире, мы, прежде всего, надеемся на инвестиции, экономический рост и укрепление связей во всех отношениях с развивающимися странами», — сказал президент латиноамериканской страны.
El Periódico сообщает, что накануне вылета в Москву Мадуро заручился поддержкой Анкары во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер дал толчок развитию отношений двух стран, пообещав Венесуэле финансовую помощь в преодолении кризиса.
El Periódico напоминает, что значительное укрепление отношений двух стран пришлось на период руководства Венесуэлой бывшего президента Уго Чавеса. Тогда новое развитие получили связи страны с Россией в сфере энергетики и оборонной отрасли.
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