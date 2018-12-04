El Periódico: в надежде найти выход из экономического кризиса Мадуро вылетел в Москву

03:05 Врио губернатора Приморья Кожемяко проголосовал на выборах главы региона Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко проголосовал на выборах главы региона на участке № 727.

02:58 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Тайваня Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане у восточного побережья Тайваня.

02:56 Юниорская сборная России по хоккею обыграла Чехию и вышла в финал Мирового кубка вызова Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, пробилась в финал Мирового кубка вызова, матчи которого проходят в канадском Боннивилле.

02:44 «Ювентус» первым достиг отметки в 5000 забитых мячей в чемпионате Италии по футболу Мяч нападающего Криштиану Роналду в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу с «Торино» стал для «Ювентуса» пятитысячным в рамках турнира.

02:40 Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока-2» Соединённые Штаты призывают Германию «прислушаться к соседям» для отмены строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил представитель Госдепа Роберт Палладино.

02:33 НБА оштрафовала центрового «Индианы» Тёрнера за неприличный жест в адрес болельщиков Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение оштрафовать центрового клуба «Индиана Пэйсерс» Майлза Тёрнера на $15 тыс. за неприличный жест в адрес болельщиков во время матча регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс».

02:23 МОК потребовал от ряда российских спортсменов вернуть медали Олимпиады в Сочи Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от ряда российских спортсменов вернуть медали, завоёванные ими на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

02:07 СК начал проверку по факту взрыва газа в доме в Вологде Следователи начали проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

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01:33 «Зенит» потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Единой лиге ВТБ, уступив «Автодору» В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» на своей площадке одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счётом 95:94.

01:29 Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года.

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01:10 Головин попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции по футболу с «Лионом» Российский полузащитник Александр Головин вошёл в заявку «Монако» на матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лионом», который состоится в воскресенье, 16 декабря.

01:02 Трефилов: у сборной России по гандболу уже не осталось сил перед финалом чемпионата Европы Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы с национальной командой Франции.

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00:48 Отец немецкого футболиста скончался на стадионе во время матча с участием сына Отец капитана «Штутгарта» Кристиана Гентнера умер на стадионе во время матча немецкой Бундеслиги с берлинской «Гертой», в котором участвовал его сын.

00:45 «Валенсия» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче чемпионата Испании по футболу В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Эйбаром» — 1:1.

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00:29 Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу в дерби над «Торино» «Ювентус» обыграл «Торино» в туринском дерби в матче 17-го тура итальянской Серии А.

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23:57 Выбежавший к Глушакову фанат «Спартака» подаст иск за побои со стороны футболистов Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов, который выбежал на поле к капитану команды Денису Глушакову во время игры Лиги Европы с австрийским «Рапидом», рассказал, что клуб намерен подать на него в суд.

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23:43 Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» в Примере среди иностранцев Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром команды в испанской Примере среди иностранцев.

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23:25 Экс-футболист «Краснодара» Гранквист ответил на вопрос о возможном переходе в МЮ Защитник сборной Швеции по футболу и «Хельсингборга» Андреас Гранквист прокомментировал слухи о возможном переходе в английский «Манчестер Юнайтед».

23:15 В Госдепе призвали Болгарию повысить энергобезопасность Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой заявил о необходимости повышения Софией энергетической безопасности. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

23:05 Видеообзор хоккейного матча Кубка Первого канала Россия — Чехия Сборная России по хоккею одержала разгромную победу над командой Чехии со счётом 7:2 в матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

23:00 На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь» Глава информационного управления неканонической Киевской патриархии Евстратий Зоря заявил, что «новая украинская церковь» будет официально называться «Православная церковь Украины».

22:54 Российский биатлонист Бабиков отказался от участия в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене Биатлонист Бабиков отказался выступить в составе мужской сборной России в эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

22:51 Додон отметил высокую динамику отношений Молдавии и России Молдавский лидер Игорь Додон отметил высокую динамику и перспективы отношений Молдавии и России.

22:39 В Сирии при обстрелах со стороны боевиков погибли трое военных В результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии в течение суток погибли трое сирийских военнослужащих, ещё девять пострадали. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

22:29 Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер» и одержала шестую победу подряд в Бундеслиге Дортмундская «Боруссия» дома одолела бременский «Вердер» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.

22:27 Посольство США поздравило Украину с избранием главы «новой церкви» Посольство США в Киеве поздравило Украину с созданием после «объединительного собора» «поместной независимой украинской православной церкви», а также с избранием её главой Епифания Думенко.

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22:13 Третьяк: сборная России по хоккею играла в удовольствие в матче с Чехией Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над Чехией в матче домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала.

22:11 The National Interest рассказал об уязвимости флота США перед Россией и Китаем Американские авианосные группы не имеют достаточного «радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации», чтобы провести операции, способные нанести поражение России или Китаю. Об этом информирует The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

22:01 Силуанов предложил установить мораторий на проверки самозанятых Легализации самозанятых граждан мог бы способствовать мораторий на проведение проверок их деятельности со стороны контролирующих органов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

21:56 Гол Икарди с пенальти принёс «Интеру» победу над «Удинезе» в Серии А Миланский «Интер» взял верх над «Удинезе» в матче 16-го тура итальянской Серии А.

21:48 Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на первую эстафету в сезоне Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на первую эстафету в сезоне 4 х 7,5 км, которая пройдёт на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

21:40 ЕС призвал Турцию отказаться от военной операции на северо-востоке Сирии Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала турецкие власти воздержаться от любых односторонних действий в Сирии. Заявление Могерини опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

21:32 Лыжник Устюгов выступит в индивидуальной гонке на этапе КМ в Швейцарии Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в индивидуальной гонке на 15 км на четвёртом этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

21:28 В Пермском крае произошёл сход с рельсов семи вагонов грузового поезда В Куединском районе Пермского края произошёл сход с рельсов семи вагонов грузового поезда, направлявшегося из Агрыза в Красноуфимск. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

21:17 Опубликованы данные о погибшем при крушении Су-27 на Украине пилоте При крушении истребителя Су-27 в Житомирской области Украины погиб военный лётчик первого класса майор Александр Фоменко. Об этом заявили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.