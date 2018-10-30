Bloomberg: Россия отправила команду экономистов на выручку Венесуэле

Делегация высокопоставленных российских экономистов прибыла на переговоры в Каракас, сообщает Bloomberg. По информации издания, группа чиновников должна помочь венесуэльским властям в разработке мер по преодолению кризисной ситуации.

Москва отправила высокопоставленную делегацию в Каракас. Российские эксперты помогут «ключевому союзнику Кремля» составить план сдерживания «жестокого экономического коллапса», пишет Bloomberg

Венесуэла всё ещё приходит в себя от эффекта американских санкций и падения цен на нефть. Поэтому Россия, которая сохраняет тесные связи с левым правительством Николаса Мадуро и ранее предоставляла ему помощь в виде отсрочки выплаты долга в $3,5 млрд., предлагает техническое содействие, поясняет издание.

В состав российской делегации входит ряд экспертов, включая замминистра финансов Сергея Сторчака, сообщил журналистам официальный представитель Минфина Андрей Лавров. По словам чиновника, группа поможет венесуэльским партнёрам «в разработке мер в области управления экономикой в кризисной ситуации». При этом он не уточнил, будет ли это содействие предусматривать дополнительную финансовую поддержку, отмечает Bloomberg.

Два источника, знакомые с «неопубликованным» планом встречи, рассказали Bloomberg, что российская делегация обсудит с венесуэльцами восстановление уменьшающихся золотовалютных резервов южноамериканской страны, её усилия на рынке криптовалют и прочие кредитно-денежные вопросы.

По данным издания, представители Китая также прибыли на переговоры в венесуэльскую столицу. Но в китайском посольстве в Москве не смогли подтвердить журналистам эту информацию.

Россия точно также как и Венесуэла находится под санкциями США. Тем не менее она настороженно относится к финансированию испытывающих трудности иностранных союзников, несмотря на их неоднократные просьбы, обращает внимание Bloomberg.