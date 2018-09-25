Euronews: американские санкции стимулируют значительный рост цен на нефть

По прогнозам экспертов, новые ограничения и санкции США против Ирана, которые вступают в силу в начале ноября, а также серьёзный экономический кризис в Венесуэле будут способствовать заметному повышению цен на нефть. И уже к концу года они могут вновь вырасти до $100 за баррель, особенно учитывая, что ОПЕК пока не планирует наращивать добычу, передаёт Euronews.
К концу года цена на нефть может снова превысить $100 за баррель. К такому выводу пришли крупные нефтетрейдеры. Причиной скачка цен послужат антииранские санкции и кризис в Венесуэле.
США планируют в ноябре ввести новые санкции против иранской нефти. То есть рынок лишится полутора миллионов баррелей в сутки, а страны ОПЕК пока не собираются наращивать добычу, чтобы компенсировать нехватку.
КЕНТ МУРС, аналитик:Всё внимание сейчас приковано к ОПЕК. Какова будет её реакция? Трамп фактически сам себя загнал в угол. США ввели новые торговые пошлины — и санкции, направленные против экспорта иранской нефти, вступают в силу 4 ноября. Всё это поднимает цены на нефть. В ответ Трамп требует у ОПЕК увеличить производство. Но сейчас ничего не говорит в пользу того, что Саудовская Аравия готова к такому развитию событий.
В воскресенье комитет ОПЕК на заседании в Алжире не стал рассматривать рост добычи свыше 1 миллиона баррелей в сутки — а напротив, предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году.
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