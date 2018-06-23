Wall Street Journal: ОПЕК и Россия решили увеличить добычу нефти, и Трамп тут ни при чём

После продолжительного сдерживания добычи нефти страны ОПЕК и ещё десять производителей, включая Россию, договорились увеличить объёмы добычи нефти, пишет американская газета The Wall Street Journal. Дональд Трамп недавно обвинил Саудовскую Аравию и Россию в повышении цен на нефть и потребовал их снижения, однако обе страны уверяют, что их решение никак не связано с требованиями американского президента в его аккаунте Twitter.

После более чем года сдерживания производства в координации с ОПЕК Россия в эту субботу поддержала план Саудовской Аравии увеличить глобальную добычу нефти в условиях роста цен, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

По словам российского министра энергетики Александра Новака, его страна поддержала одобренный организацией стран-экспортёров нефти план поднять производство сырой нефти на 1 млн баррелей в день, начиная со следующего месяца. Впрочем, эксперты уверяют, что по факту ожидаемый рост должен составить около 600 тыс. баррелей в день, потому что некоторые производители не могут увеличить свои добычи.

Это намного меньше, чем рост на 1,5 млн баррелей в день, к которому стремилась Россия в преддверии ряда встреч с лидерами стран ОПЕК в Вене на этой неделе, подчёркивает издание.

Как напоминает американская газета, с начала прошлого года ОПЕК и ещё десяток производителей за пределами нефтяной организации, в том числе Россия, сократили добычу нефти примерно на 1,8 баррелей в день в попытке справиться с избыточным предложением, влияющим на цены с конца 2014 года. Однако в результате более серьёзных сокращений со стороны таких стран, как Саудовская Аравия, которая по факту возглавляет ОПЕК, а также перебоев в производстве других стран ОПЕК, запланированные квоты были превышены и возросли примерно до 150%, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу страны ОПЕК согласились снизить уровень добычи до 100%, и Россия поддержала это намерение. «Страны, не входящие в ОПЕК, приняли решение присоединиться к ОПЕК в сокращении (соблюдении) сделки», чтобы вывести на рынок больше баррелей нефти, заявил Александр Новак после встречи с лидерами ОПЕК и другими производителями, участвующими в соглашении.

По словам российского министра энергетики, рост цен на нефть — для марки Brent они впервые за три года превзошли отметку в $80 — отражает устранение глобального переизбытка запасов и новую балансировку нефтяного рынка. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в субботу заявил, что появление дополнительных баррелей на рынке будет постепенным, но его страна начнёт продавать больше нефти уже в начале июля.

Как отмечается в статье, решение было принято на фоне опасений по поводу быстро растущих цен, которые могут ограничить потребительский спрос, а также в условиях давления со стороны США и других крупных стран-потребителей продукции ОПЕК. В субботу президент Дональд Трамп обвинил Саудовскую Аравию и Россию в повышении цен на нефть. Он выразил в Twitter надежду на то, что организация «значительно увеличит объём производства. Нужно держать цены низкими!»

Между тем, Саудовская Аравия и Россия заявили, что давление президента Трампа не повлияло на их решение увеличить объём производства нефти, пишет издание. «Мы в своих действиях ориентируемся не на Twitter», — подчеркнул Новак.

Цены на нефть выросли более чем на 40% с момента вступления в силу соглашения в прошлом году, чему способствовал устойчивый спрос на нефть и геополитические риски для поставок, объясняет автор статьи. Тем не менее, нефть марки Brent, эталонной для мирового рынка, поднялась в цене более чем на 3% после того, как ОПЕК объявила о предварительной договорённости повысить производство в меньшей степени, чем опасались многие инвесторы. В последние недели цены упали в связи с ожиданиями, что ОПЕК и Россия могут снова наводнить рынок нефтью.

Субботняя встреча завершает неделю зачастую спорных встреч между руководителями ОПЕК и их партнёрами-производителями, сообщается в статье. Несколько раз в течение недели Иран грозился выйти из любого соглашения, чтобы увеличить объёмы добычи нефти, обвиняя Саудовскую Аравию — своего главного конкурента на Ближнем Востоке — в сделке с США. Однако, по свидетельствам экспертов, Иран в итоге принял соглашение, после того как ОПЕК заявила о том, что не будет настаивать на каких-либо конкретных цифрах, регламентирующих объёмы добычи нефти, заключает The Wall Street Journal.