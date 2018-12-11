El Periódico: Появление Ту-160 в Венесуэле ведёт к росту напряжённости

Российские военные самолёты прибыли в Венесуэлу для проведения совместных военных учений, сообщает El Periódico. Издание полагает, что, хотя министр обороны Венесуэлы заверил, что они станут подготовкой к защите от потенциального нападения, манёвры приведут лишь к росту напряжённости в регионе.

Российские самолёты прибыли в Венесуэлу для проведения совместных военных учений с вооружёнными силами Каракаса, сообщает El Periódico. В Министерстве обороны Венесуэлы отмечают, что манёвры призваны стать подготовкой к защите южноамериканской страны от возможного нападения, однако не уточняют, от кого ожидают нападения и насколько оно вероятно в данный момент.

Министр отметил, что на учениях, в частности, запланированы «совместные полёты» авиации, однако не стал раскрывать другие подробности.

«Мы готовимся к тому, чтобы в случае необходимости защищать Венесуэлу до последнего вздоха. И мы будем делать это с нашими друзьями, потому что у нас есть друзья в мире», — приводит издание отрывок заявления министра обороны страны Владимира Падрино.

В российском Министерстве обороны сообщили, что «флотилия российских самолётов» приземлилась в международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара. Состояла она из двух стратегических бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерные крылатые ракеты, тяжелого грузового самолета Ан-124 «Руслан» и пассажирского самолета Ил-62.

При этом Падрино подчеркнул, что ни одному государству в мире не стоит опасаться присутствия российской авиации в Каракасе, так как ни Венесуэла, ни Россия не развязывают войны. Он назвал страны «строителями мира, а не войны».

Кроме того, на этой неделе в Венесуэле ожидают прибытия российской военно-технической делегации, задачей которой будет оптимизация использования венесуэльскими военными российского вооружения.

Как полагает El Periódico, совместные учения Венесуэлы и России будут лишь способствовать росту напряжённости в регионе.