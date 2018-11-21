Independent: США вводят новые санкции в связи с «российско-иранской» помощью Асаду

Минфин США ввёл дополнительные санкции против физических и юридических лиц из Ирана, Сирии и России, сообщает Independent. В качестве причин представители американского ведомства называют спонсирование режима Башара Асада, а также поддержку движений ХАМАС и «Хезболла». Иранская сторона пока не комментировала новый пакет штрафных мер.

США ввели дополнительные санкции против Ирана, обвиняя Исламскую республику в поставках нефти режиму Башара Асада, а также таким группировкам как ХАМАС и «Хезболла», пишет Independent. Об этом было объявлено во вторник, в ходе пресс-конференции с участием высокопоставленных лиц из администрации Дональда Трампа.

«Сегодня мы принимаем меры против сложной схемы, разработанной Ираном и Россией для поддержки режима Асада и создания фондов, финансировавших иранскую вредоносную деятельность», — заявил американский министр финансов Стивен Мнучин. Согласно информации министерства финансов США, иранский центробанк помогал Сирии оплачивать российскую нефть, посылая платежи российским фирмам через иранскую компанию. Кроме того, предполагается, что для увеличения поставок в Сирию, Россия использовала суда с отключёнными отслеживающими устройствами, чтобы избежать обнаружения.

В санкционных списках оказались граждане Сирии, Ирана и России, сообщает издание, а также предприятия — дочерняя компания Минэнерго РФ «Промсырьеимпорт», российский «Мир Бизнес Банк» и иранская фирма Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company. Включение в списки Минфина США означает для них блокировку всех принадлежащих им активов, находящихся под американской юрисдикцей, а также послужит предупреждением для прочих, неамериканских учреждений.

«У иранского режима по-прежнему в приоритете траты денег на поддержку терроризма, а не собственных граждан», — приводит Independent высказывание заместителя главы американского Минфина Сигал Манделкер. Издание напоминает, что США восстановили санкции против Тегерана в начале ноября, после того как президент Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки. Отсутствие поддержки союзников американского лидера не смутило.

В ответ на санкции, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф пообещал, что Иран всё равно будет продавать нефть, а также, в случае необходимости готов сбывать свою продукцию на чёрном рынке.

Как информирует Independent, иранское правительство и президент страны Хасан Рухани пока не отреагировали на новые санкции США.