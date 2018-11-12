Telepolis: санкционные просчёты США играют на руку России

Санкции США против Ирана вряд ли приведут к желаемым Вашингтоном результатам, пишет Telepolis. Полностью убрать иранскую нефть с рынка не получилось — её продолжили покупать даже американские союзники. К тому же от выросших в результате санкций цен на нефть и сокращения доли на рынке иранских углеводородов выигрывает Россия, которая, в свою очередь, собирается продолжить торговый обмен с Исламской республикой, несмотря на санкции.

Сразу после объявления США о готовящемся выходе из иранской ядерной сделки и новых санкциях против Тегерана, мировые цены на нефть начали достаточно быстро расти: в середине октября они даже превышали отметку $75 за баррель, сообщает Telepolis. Кроме того, выросли цены и на газ.

При этом, издание отмечает, что США не удалось выполнить своё обещание и полностью пресечь экспорт нефти из Исламской республики. Дело в том, что в Вашингтоне не учли важность иранских углеводородов для многих стран, которые, невзирая на американское эмбарго, продолжили закупать иранскую нефть. При этом, некоторые из этих стран являются давними американскими союзниками. Чтобы выйти из неловкого положения, США «исключили» из эмбарго Южную Корею, Японию, Турцию и Китай. Вдобавок, Анкара и Пекин официально заявили, что будут в целом игнорировать санкционный режим Вашингтона против Ирана.

Telepolis также выделяет ещё одно возможное последствие американских санкций: ими может воспользоваться Россия. Благодаря ограничениям для иранской нефти, Москва сможет расширить свою долю — в первую очередь, на европейском рынке, но также и в торговле с Китаем и Южной Кореей. При этом, Россия сама будет закупать иранскую сырую нефть для переработки и потребления на внутреннем рынке: таким образом, она будет поддерживать своего важного ближневосточного союзника и высвобождать больше своей собственной нефти для экспорта. По информации издания, Россия хочет покупать 100 000 баррелей иранской нефти в день — причём не за деньги, а в обмен на российские машины и продукты питания. Соответственно, если нефть на мировом рынке снова начнёт рост — от этого выиграет и Москва и Тегеран, резюмирует Telepolis.