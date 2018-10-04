Euronews: Международный суд вступился за Иран и потребовал от США смягчить санкции

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16:43 На Троекуровском кладбище прошли похороны Романа Карцева На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны народного артиста России Романа Карцева.

16:42 Актёр Николай Караченцов госпитализирован Народный артист России Николай Караченцов госпитализирован. Об этом, как сообщает Sobesednik.ru, заявила его жена Людмила Поргина.

16:40 Путин прибыл в Индию Российский лидер Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Индию.

16:38 Порошенко: язык — это сама суть нашей идентичности Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter заявил, что украинский язык является сутью идентичности жителей страны.

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16:30 Троих экс-сотрудников ФСИН обвинили в махинациях при закупках Бывшего начальника Центра связи ФСИН Игоря Шайкова и двух его заместителей уличили в злоупотреблении полномочиями при закупке компьютеров на 160 миллионов рублей.

16:29 Генсек НАТО призвал Россию «прекратить безрассудное поведение» Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о солидарности альянса с властями Нидерландов, которые обвиняют Россию в попытке взломать сеть ОЗХО.

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15:53 Столтенберг заявил, что НАТО «ежедневно отражает кибератаки» со стороны России Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс якобы каждый день отражает кибератаки со стороны России.

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