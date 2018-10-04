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Euronews: Международный суд вступился за Иран и потребовал от США смягчить санкции
Введённые Соединёнными Штатами ограничения в области гражданской авиации и эмбарго на поставки в Иран гуманитарных товаров ставят под угрозу безопасность и жизни людей, поэтому должны быть отменены. Такой вердикт вынес Международный суд, который обязал США снять ряд санкций с Ирана. Ранее Вашингтон игнорировал решения суда, ссылаясь на «угрозу национальной безопасности», передаёт Euronews.

Международный суд обязал США снять ряд санкций с Ирана. Речь идёт о введённом Вашингтоном эмбарго на гуманитарные товары, такие как лекарства, медоборудование и продукты питания, а также об ограничениях в области гражданской авиации. Нарушен Договор о дружбе 1955 года, заявляют в Исламской республике.

АБДУЛКАВИ АХМЕД ЮСУФ, председатель Международного суда: Принятые США санкции ставят под угрозу безопасность иранской гражданской авиации, а также жизни пассажиров. В частности, Вашингтон препятствует покупке запчастей и другого необходимого оборудования иранскими авиалиниями.
 
Тегеран решение суда приветствовал, назвав его доказательством собственной правоты и «жестокости американских действий». Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал международное сообщество объединиться и единым фронтом выступить против «враждебных односторонних действий США».
 
Ранее Вашингтон игнорировал решения суда, имеющие обязательную юридическую силу, и ссылался на «угрозу национальной безопасности». США заявили о восстановлении санкций после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в мае.
 
Дата выхода в эфир 03 октября 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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геополитика Запад Иран переговоры санкции суд США эмбарго ядерная программа
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