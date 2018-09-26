Newsweek: Помпео разочарован попытками участников иранской сделки обойти санкции США

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Das Erste: с трибуны ООН Трамп похвалил сам себя и призвал к национализму Das Erste
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Британский политик: Лондон близок к новой холодной войне с Москвой и уже проигрывает Guardian
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Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции Express
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Фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» пройдёт 29 сентября в Мурманске
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» состоится в Мурманске в субботу, 29 сентября. Об этом сообщают «Невские новости».
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Власти Калининградской области предложили Совфеду поддержать празднование 300-летия Канта
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак предложил Совету Федерации поддержать празднование в 2024 году на федеральном уровне 300-летия со дня рождения философа Иммануила Канта, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Немецкий журналист заподозрил редактора Sputnik в шпионаже из-за фото с послом ФРГ
Немецкий журналист Юлиан Рёпке заподозрил ведущего редактора Sputnik Deutschland Александру Конкину в «шпионаже», проведя собственное расследование по фотографии, на которой россиянка запечатлена рядом с послом ФРГ в России Рюдигером фон Фритшем.
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В Челябинск привезли дополнительную технику для сбора мусора
В Челябинск привезли дополнительную технику из других городов Южного Урала и соседних областей для сбора мусора, сообщают «Аргументы неделi».
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Зубков и Демченко оценили предложение Турции провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026
Олимпийский чемпион, президент федерации бобслея Александр Зубков и заслуженный мастер спорта России, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко в беседе с НСН оценили предложение Турции провести в Сочи часть соревнований ОИ-2026.
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Драчёв рассказал, что СБР попросят IBU о подготовке дорожной карты для восстановления
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что в организации готовят ряд писем для Международного союза биатлонистов (IBU).
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МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с ожидающимся в столице с 26 по 27 сентября сильным ветром с порывами 15—20 м/c.
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Эксперт прокомментировал санкционную политику США в отношении России
Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал санкционную политику США в отношении России.
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Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать от «Газпрома» $110 млн за разницу в цене газа
Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерение украинской компании «Нафтогаз» добиваться в Стокгольмском арбитраже от «Газпрома» компенсации разницы между стоимостью импорта газа из Евросоюза и ценой, установленной решением суда.
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Главный тренер «Барыса» рассказал о задаче команды в новом сезоне КХЛ
Главный тренер «Барыса» и национальной команды Казахстана Андрей Скабелка в беседе с «Известиями» рассказал о задаче команды в новом сезоне КХЛ.
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На учениях ВВО прошли контрольные стрельбы с использованием систем «Град»
На учениях Восточного военного округа прошли контрольные стрельбы с использованием систем «Град», сообщает телеканал «Звезда».
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Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности встречи с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом он заявил на полях Генассамблеи ООН.
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Россия и Норвегия подписали новое соглашение о границе между странами
Россия и Норвегия подписали новое соглашение о границе между двумя странами, которая составляет почти 200 км.
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В бундестаге оценили поддержку Меркель идеи создания Европейских сил военного вмешательства
Александр Ной, председатель комитета немецкого бундестага по обороне и депутат от партии «Левые», в беседе с «Известиями» оценил поддержку канцлером Германии Ангелой Меркель идеи создания Европейского совета безопасности и Европейских сил военного вмешательства.
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Адвокат Вышинского раскритиковал условия содержания журналиста
Условия содержания в СИЗО Херсона руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в цивилизованных странах считались бы пытками, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.
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Россиянки Гаспарян и Потапова стали полуфиналистками теннисного турнира в Ташкенте в парном разряде
Россиянки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова обыграли американку Дезайр Кроучик и представительницу Чили Алексу Гуарачи в четвертьфинале теннисного турнира в Ташкенте в парном разряде.
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СМИ: В России выдали 2,4 млн биометрических загранпаспортов с начала года
В подразделениях МВД России выдали 2,4 млн биометрических загранпаспортов в январе — августе 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
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В России вступил в силу закон, позволяющий банкам временно блокировать карты
В России вступил в силу закон, который позволяет банкам временно блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до двух рабочих дней, сообщают «Известия».
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Ребров рассказал, какой страшный сон ему часто снится
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, что ему часто снится страшный сон, в котором он не может завязать бутсы.
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В Петербурге в первом чтении одобрили введение штрафов за попрошайничество в метро
В Санкт-Петербурге депутаты заксобрания одобрили в первом чтении введение штрафов за попрошайничество в метро, сообщают «Невские новости».
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Трамп заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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Главы Ингушетии и Чечни согласовали границу между регионами
Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями.
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Глава Минобороны Литвы выступил против использования российского ПО
Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что литовским ведомствам нужно отказаться от использования российского программного обеспечения.
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В IBU назвали условия, при которых досрочно будет восстановлен в правах СБР
В Международном союзе биатлонистов (IBU) объяснили, в каком случае Союз биатлонистов России (СБР) может рассчитывать на досрочное восстановление в правах.
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СК заявил о задержании брата экс-главы Дагестана Абдулатипова
Раджаб Абдулатипов, депутат Народного собрания Дагестана, брат бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова задержан за участие в преступном сообществе.
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Помпео обвинил Россию в намерении «осложнить жизнь» американцам
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пытается «осложнить жизнь» американцам, в частности, путём вмешательства в выборы.
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Кириченко: однозначно выступаю за систему VAR
Дмитрий Кириченко, экс-нападающий сборной России по футболу, ныне входящий в тренерский штаб «Уфы», считает, что все реформы, которые намерена проводить Международная федерация футбола (ФИФА), направлены на увеличение зрелищности игры.
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Корбин заявил о планах признать Палестинское государство
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что признает Государство Палестина в том случае, если станет британским премьер-министром.
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Матвиенко направила письмо спикеру парламента Норвегии из-за задержания россиянина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила письмо председателю парламента Норвегии в связи с задержанием сотрудника СФ Михаила Бочкарёва в Осло, назвав произошедшее провокацией.
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Суд в Москве 5 октября начнёт рассмотрение дела в отношении Вороненкова
Тушинский суд Москвы 5 октября приступит к рассмотрению дела о рейдерстве в отношении экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, убитого в 2017 году в Киеве.
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Деревянную дачу начала ХХ века признали региональным памятником в Петербурге
Деревянную дачу, расположенную в Выборгском районе Санкт-Петербурга, признали региональным памятником, сообщает издание «Невские новости».
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Ушаков: Путин планирует посетить Париж 11 ноября
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин планирует посетить Париж 11 ноября по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
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Медведева: бывают моменты, когда я очень скучаю по России
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём переезде в Канаду и тренировках под руководством Брайана Орсера.
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Ушаков заявил о намерении Путина и Нетаньяху продолжать контакты
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерены продолжать поддерживать контакты. Об этом сообщает РИА Новости.
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Новак заявил, что цены на бензин в России остаются на уровне мая
Министр энергетики России Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что стоимость бензина в России находится на уровне конца мая.
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Эксперт оценил заявление Китая о способности совместно с Россией противостоять санкциям США
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН оценил заявление заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина о том, что Пекин и Москва способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.
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Оксана Фёдорова оценила лишение титула победительницы конкурса «Мисс Украина — 2018»
Победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова в беседе с Nation News прокомментировала лишение титула лауреата конкурса «Мисс Украина — 2018» Вероники Дидусенко.
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Помпео заявил о высокой вероятности саммита США и КНДР после октября
Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, скорее всего, состоится после октября, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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В Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении инвалида
В Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении 20-летнего инвалида. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.
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Эксперт оценил реакцию участников ГА ООН на слова Трампа о его достижениях
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил реакцию участников 73-й сессии Генассамблеи ООН на слова президента США Дональда Трампа об успехах, которых он достиг в сравнении со своими предшественниками.
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Кириченко положительно отреагировал на возможное введение серии пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
Дмитрий Кириченко, бывший нападающий сборной России по футболу, ныне входящий в тренерский штаб «Уфы», прокомментировал идею введения послематчевой серии пенальти на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2022 года.
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СМИ: В Дагестане задержали брата экс-главы республики Абдулатипова
Депутата Народного собрания Дагестана и брата экс-главы республики Раджаба Абдулатипова задержали в Махачкале.
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Песков: Путин получает всю информацию о ситуации в Ингушетии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно об «определённой внутренней напряжённости» в Ингушетии, глава государства Владимир Путин получает всю необходимую информацию по этому вопросу.
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Козак: Россия готова к полному восстановлению взаимоотношений с Молдавией
Вице-премьер России Дмитрий Козак в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном заявил, что Москва полностью готова к восстановлению взаимоотношений с Кишинёвом.
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Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области
Глеб Никитин в среду, 26 сентября, вступил в должность главы Нижегородской области, сообщает ТАСС.
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Технолог назвал пиар-акцией сообщения о создании на Украине искусственного сала
Главный технолог пищевого производства Василий Прощенков прокомментировал в беседе с RT изобретение студентами украинского аграрного университета искусственного сала из растительного масла и желатина.
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Меркель посетит Хемниц, где прошли антимигрантские акции
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит 16 ноября саксонский город Хемниц, где ранее прошли акции протеста против мигрантов.
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Бушманов: изначально идея с пенальти в группе ЧМ кажется сомнительной
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов прокомментировал информацию о намерении Международной федерации футбола (ФИФА) ввести послематчевые пенальти на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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Бывший спортивный директор «Локомотива» рассказал, что Фирмино мог пополнить состав железнодорожников
Экс-спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов, который в настоящее время является селекционером в калининградской «Балтике», рассказал, что в 2012 году состав красно-зелёных могли пополнить несколько известных футболистов.
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Игнатьев считает, что введение пенальти будет на руку более мастеровитым командам
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что реформы проведения чемпионата мира негативно скажутся на уровне игры.