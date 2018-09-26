Newsweek: Помпео разочарован попытками участников иранской сделки обойти санкции США

Два высокопоставленных чиновника из администрации Дональда Трампа выступили с критикой иранского правительства, призвав следовать более жёсткой линии по отношению к Тегерану, сообщает Newsweek.

Об этом заявили госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на конференции «Объединение против ядерного Ирана».

Хотя большинство мировых держав и сама ООН подтвердили, что иранские власти соблюдают условия ядерной сделки 2015 года, Трамп в мае вышел из этого соглашения. Теперь его администрация изо всех сил пытается добиться международной поддержки для введения жёстких экономических мер. Однако даже традиционные союзники США в Европе не поддерживают эту инициативу Вашингтона.

США и Иран уже давно обвиняют друг друга в дестабилизации Ближнего Востока, отмечает издание. А в последние месяцы отношения между двумя странами стали ещё хуже.

«Дни безнаказанности для Тегерана и его пособников подошли к концу, — заявил Болтон. — Кровавому режиму и его сторонникам грозят серьёзные последствия, если они не изменят своё поведение. Пусть моё сегодняшнее послание будет предельно ясным: мы наблюдаем, и мы придём за вами».

Длящаяся уже несколько десятилетий вражда на короткое время прекратилась, когда с Тегераном была подписана ядерная сделка. Но в последние месяцы отношения между двумя странами вновь обострились, поскольку Вашингтон не только вышел из соглашения, но и ввёл санкции против жизненно важных отраслей Ирана, а также выступил с резкой критикой растущего влияния Ирана на Ближнем Востоке.

На нынешней Генассамблее ООН Трамп вновь подверг Иран критике, назвав его «коррумпированной диктатурой», руководство которой «сеет хаос, смерть и раскол».

«Мы просим все страны изолировать иранский режим до тех пор, пока будет продолжаться его агрессия. И мы просим все страны поддержать иранский народ в их борьбе за возвращение своей религиозной и благочестивой судьбы», — заявил Трамп.

Между тем другие страны, подписавшие ядерную сделку с Ираном, — Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания — всё ещё поддерживают это соглашение. Они даже провели встречу со своими иранскими коллегами, чтобы обсудить, как можно обойти ограничения США.

Главы МИД этих стран объявили о том, что создадут альтернативную платёжную систему, чтобы продолжать вести дела с Тегераном и не попасть при этом под санкции Вашингтона.

Помпео заявил, что «глубоко разочарован» этим шагом, назвав его «одной из самых контрпродуктивных мер» для глобальной и региональной безопасности. Госсекретарь также предостерёг Тегеран от совершения атак на американских военнослужащих по всему миру, подчеркнув, что Вашингтон «быстро и решительно» ответит на любое подобное нападение. Помпео также призвал Иран освободить находящихся в этой стране американских заключённых.

Джон Болтон, в свою очередь, также резко раскритиковал деятельность иранцев в регионе, в том числе наращивание Тегераном военных сил. Он также назвал заключённую в 2015 году сделку с Ираном «худшим дипломатическим провалом в американской истории». Кроме того, советник Трампа по нацбезопасности раскритиковал ЕС за слабые действия и предупредил, что США будут претворят в жизнь свои санкции «агрессивно и непоколебимо».

Между тем иранский президент Хасан Роухани в ходе своего выступления в ООН обвинил США в «экономическом терроризме», обосновав это тем, что Вашингтон пытается вынудить страны, подписавшие иранскую сделку, нарушить многостороннее соглашение и соблюдать американские санкции, которые были введены в одностороннем порядке.