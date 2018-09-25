Das Erste: с трибуны ООН Трамп похвалил сам себя и призвал к национализму

Выступая на заседании Генассамблеи ООН, Дональд Трамп похвалил сам себя за достижения на международной арене, вызвав среди присутствующих смех. В то же время речь американского президента стала призывом к национализму: лидер США заявил, что несёт ответственность только перед собственными избирателями, и точно так же должно действовать руководство любой страны, передаёт немецкий телеканал Das Erste.

Наш корреспондент Кристиане Майер находится в Нью-Йорке. Сейчас все взгляды прикованы к Трампу. Что он сказал сегодня на заседании Генеральной ассамблеи ООН? Он высказался?

КРИСТИАНЕ МАЙЕР, корреспондент Das Erste: Да, он произнёс речь, мы её только что послушали. Он в очередной раз указал на то, что сделка с Ираном была ужасной и что они совершенно справедливо из неё вышли. Они — это США. И он ещё раз подтвердил, что его одностороннее решение в итоге приведёт к цели. Точно так же он высказался по поводу Северной Кореи. Ракеты больше не летают, так он заявил. Поэтому он в очередной раз подчеркнул, в каких отраслях и откуда вышли США. Он отметил, что США больше не хотят участвовать в Международном уголовном суде и различных иных делах, например, в соглашении по климату. Всё, из чего США вышли, он считает правильным решением.

Какова атмосфера этого заседания Генеральной ассамблеи ООН в отношении Трампа после опыта прошлого года, когда он грозил Северной Корее полным уничтожением? Как он держится?

КРИСТИАНЕ МАЙЕР: Он держится абсолютно уверенно. Первое, что он сделал, это похвалил самого себя. В частности, он сказал, что ни один другой президент до него не достиг столь многого и не запустил столько процессов, как он. Ответом на это стал неожиданный для него душевный смех представителей. К этому он готов не был.

Однако всё здесь указывает на то, что, логичным образом, ООН делает ставку на мультилатерализм, а не на односторонние решения американского президента, и что тут ни в коем случае не рассматривают как успех его выход из различных международных соглашений. Здесь нет никого, кто бы поддерживал его и оценивал ситуацию так же. В этом смысле настроение было несколько странным, и сейчас все, конечно же, слушали внимательно, потому что он высказался по самым различным вопросам. Но в конечном итоге он сказал — America first, ответственность есть только перед собственными избирателями, и каждая страна должна поступать именно так. Так что это был призыв к национализму в ООН.

Большое спасибо, Кристиане Майер в Нью-Йорке.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2018 года.