WP: Вашингтон обвиняет Москву во внесении поправок в доклад СБ ООН о Северной Корее

США выразили недовольство поведением России в ООН: по мнению американской стороны, Москва оказала давление на независимую группу экспертов организации, которой было поручено составить доклад о санкциях в отношении Северной Кореи, пишет The Washington Post. По данным газеты, Россия не дала опубликовать первоначальную версию доклада, поскольку в ней говорилось о нарушении санкций против Пхеньяна со стороны Москвы.

США в четверг обвинили Россию в давлении на независимых экспертов ООН, в результате которого был изменён доклад о санкциях против Северной Кореи, сообщает The Washington Post со ссылкой на информагентства. Как подчёркивается в материале, до вмешательства Москвы доклад, по некоторым данным, содержал информацию о нарушениях санкций с российской стороны.



По данным WP, постпред США при ООН Никки Хейли выразила разочарование в том, что группа экспертов, следящая за санкциями против Пхеньяна, «поддалась российскому давлению и внесла изменения в доклад, который должен был стать независимым». Как отметила Хейли, это обстоятельство «запятнало» ту важную работу, которую проводят эксперты, и создало «неприемлемый прецедент, бьющий по незыблемости процесса составления докладов независимыми экспертными группами ООН».



По мнению постпреда, экспертной группе следует опубликовать изначальную версию доклада, в которой говорилось о «масштабном росте незаконных операций по перекачке нефтепродуктов с корабля на корабль». Как отмечается в статье, часть таких нефтепродуктов перекачивалась с российских кораблей.



Как напоминает обозреватель The Washington Post, постпред России при ООН Василий Небензя в конце августа заявил, что приостановил публикацию доклада, поскольку Москва «не согласна с некоторыми его частями», не уточнив при этом, что вызвало неприятие у российской стороны. При этом в полученном американскими агентствами в начале августа кратком изложении доклада также говорилось, что Пхеньян не свернул ядерную и ракетную программы и нарушает санкции, совершая сделки по приобретению угля в море и пренебрегая эмбарго на поставки вооружений и финансовыми ограничениями, говорится в материале.



В результате конфликта между Россией с одной стороны и США и прочими членами Совета Безопасности ООН — с другой, официальная публикация доклада была отложена, уточняется в статье. А после обнародования изначальной версии доклада Россия и Китай не дали ООН наложить санкции на российские юрлица и суда, в отношении которых ввёл экономические меры Минфин США.



Совбез ООН ранее единогласно выступал за принятие всё более жёстких санкций против Северной Кореи, однако разногласия по поводу доклада стали «первой брешью в этом единстве». Как поведали The Washington Post на условиях анонимности американские дипломаты, знакомые с ходом обсуждений, Россию рассердило то обстоятельство, что эксперты использовали в первоначальной версии доклада большое количество разведданных, полученных от США и, по мнению Москвы, не соответствующих действительности.