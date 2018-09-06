CNN: реакция России на обвинения Великобритании в Совбезе оказалась «предсказуемой»

Российская сторона «предсказуемо» отвергла представленные Великобританией в четверг данные, которые, с точки зрения Лондона, подтверждают причастность Москвы к инциденту с химоружием в Солсбери, сообщает CNN. Как отмечает корреспондент канала Фил Блэк, в итоге ситуация в сущности так и не изменилась: и Лондон, и Москва продолжают стоять на своём, и вокруг инцидента по-прежнему существует два противоречащих друг другу нарратива.

А ещё очень любопытно, что Никки Хейли походя сделала заявление от имени Соединённых Штатов — и, как мы слышали, она среди прочего упомянула, что, учитывая чётко и последовательно сформулированные Великобританией доказательства, все присутствующие должны были прийти от услышанного в трепет.

Фил, вы вот уже некоторое время следите за ситуацией. Не кажется ли вам, что речь идёт о переломном для этого расследования моменте? Мне кажется, что Лондон готов пойти ва-банк и заявить: «Знаете, эти доказательства неопровержимы».

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Именно в этом и заключается позиция Великобритании, Пола. Как и ожидалось, мы услышали, как посол Великобритании долго говорила о том, почему, на её взгляд, поведение России в контексте данного покушения вредит международным нормам и правилам. Она часто использовала такие эпитеты, как «безрассудное» и «наглое»; она также заявила, что Москва якобы «играла» с жизнями жителей Солсбери, и несколько раз отметила, что некоторые российские чиновники явно живут в какой-то параллельной вселенной, где упомянутые нормы и правила не действуют.

Британская точка зрения несомненно заключается в том, что Лондон совершенно справедливо несколько месяцев назад вынес этот инцидент на суд международной общественности, и что организованное им дотошное и тщательное расследование несколько месяцев спустя доказало, что он, поступая так, был прав.

Ну а российская реакция — как мы уже отмечали в наших с вами беседах — была, честно говоря, довольно предсказуемой. Не будет никаким преувеличением сказать, что российский посол говорил об аргументах Великобритании с презрением. Как он сам заявил, его приведённые доказательства не убедили, и он очень постарался указать на содержащиеся в них недостатки и противоречия, в итоге сведя всё к «антироссийской истерии» — той самой, о которой так часто говорят россияне.

Как мне кажется, с точки зрения Великобритании и её союзников, никаких сомнений быть не может, и новые доказательства подкрепляют ту гипотезу, в правильности которой они были и так уверены всё это время, а также оправдывают все те меры, которые предпринимались на каждом этапе развития этой ситуации, будь то санкции со стороны США, неимоверно масштабная волна высылок дипломатов — Лондон и его союзники по всему миру выслали более 150 дипломатов, или точнее, лиц, подозреваемых в шпионаже сразу же после инцидента в Солсбери. С их точки зрения, данное расследование, все эти факты, подробности, тщательная работа полиции — всё это полностью подтвердило справедливость подобной реакции. Однако, как вы только что сами слышали, с точки зрения России, новые доказательства не заставят Москву изменить свою позицию публично.

Таким образом, мы вновь оказались в ситуации, когда вокруг этого незаурядного инцидента, в рамках которого в маленьком английском городке было применено химическое оружие, существует два сильно противоречащих друг другу нарратива.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 6 сентября 2018 года.