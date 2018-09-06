CNN: реакция России на обвинения Великобритании в Совбезе оказалась «предсказуемой»
Дата выхода в эфир 6 сентября 2018 года.
Студенты из Италии в Турине почтили память погибшего главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел ДНР.
Датский футбольный союз достиг временной договорённости с ведущими игроками страны, которые согласились выйти на поле в матче Лиги наций против Уэльса.
В Бразилии в ходе предвыборного мероприятия был ранен ножом кандидат в президенты Бразилии Джейр Болсонару. Об этом информирует AFP со ссылкой на сына политика.
Французский баскетболист Борис Диао, известный по выступлениям за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрз», принял решение уйти из спорта.
Американский актёр, лауреат двух премий «Золотой глобус» и премии «Эмми» Бёрт Рейнольдс умер в возрасте 82 лет во Флориде.
Два бомбардировщика Ту-160 успешно выполнили задачи по плану масштабных учений войск ВМФ и ВКС России в Средиземном море, маршрут полёта проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.
Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В Удмуртии обезвредили 50-килограммовую авиационную бомбу, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
За лето 2018 года в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства.
В Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку из-за травмирования трёхлетнего ребёнка на батуте в Московском парке Победы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГСУ СК России по городу.
США ввели санкции против гражданина и компании из КНДР за кибератаки, сообщает Министерство финансов страны.
Бывшая центровая сборной России по баскетболу Мария Степанова в третий раз стала матерью.
Общественная палата России намерена обратиться в ОБСЕ и ООН с просьбой дать публичную оценку решению украинского суда, который продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
В четверг, 6 сентября, на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге открылся книжный фестиваль «Ревизия», сообщают «Невские новости».
Фотовыставка «Вне времени» откроется в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 сентября, сообщает kp.ru. На ней представлены работы сына поэта Иосифа Бродского — Андрея Басманова.
В Оренбургской области организовали проверку из-за отравления двух годовалых детей медицинским препаратом, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Октябрьский районный суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве мужчины в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин рассказал в беседе с RT о ходе расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко.
Французский защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго начал курс реабилитации после операции по пластике передней крестообразной связки колена.
Пять человек стали жертвами ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о мировом рекорде Александры Трусовой, который она установила в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе.
Малый противолодочный корабль «Суздалец» Черноморского флота провёл учения по противовоздушной обороне, сообщает «Крыминформ».
Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение президента страны Петра Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
Женская сборная России по водному поло одолела национальную команду Китая в матче группового этапа Кубка мира в Сургуте.
Театр «Школа современной пьесы» откроет новый сезон в своём историческом здании на Трубной площади в Москве, сообщают «Аргументы неделi».
В Красноярском крае начали доследственную проверку сообщений о жестоком обращении с воспитанниками детского сада, передаёт телеканал «360».
Более 80 музеев и выставочных залов в Москве будут бесплатными для посещения 8 и 9 сентября — в дни празднования 871-летия столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства.
Спасатели предупредили о заморозках и густом тумане в пятницу, 7 сентября, в Красноярском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,8. Об этом информирует Fox News со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал дату презентации новобранца команды итальянца Клаудио Маркизио.
Французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал закрытие в стране всех теплоэлектростанций. Таким образом, Франция станет первым государством, избавившимся от станций этого типа, подчеркнул президент.
В результате стрельбы в здании банка в американском Цинциннати погибли четыре человека, в том числе нападавший, сообщает NBC.
Московский ЦСКА одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» расстанется с голкипером сборной России по футболу Владимиром Габуловым.
NASA готово в случае необходимости оказать поддержку комиссии, занимающейся установлением причин появления микротрещины на корабле «Союз».
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб не рассматривает возможность проведения московского дерби со «Спартаком» в «Лужниках».
Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг информацию о якобы умерших из-за химического выброса животных на севере Крыма, в Армянске.
На территории спорткомплекса «Лужники» завершили реставрацию скульптур «Земля» и «Вода», созданных по проекту Веры Мухиной. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заявления Лондона по инциденту в Солсбери неслучайно были сделаны накануне готовящейся химической провокации в сирийском Идлибе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Президент Украины Пётр Порошенко поручил правительству страны ускорить разработку морской доктрины и учесть в ней действия России в Азовском море. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из зоны выброса вредных веществ на севере полуострова вывезли в санатории более 4 тыс. детей. Об этом информирует РИА Новости.
На Московском центральном кольце установлен новый суточный рекорд по числу пассажиров, передаёт m24.
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что врачи больницы Херсона, куда его привезли ранее из зала суда, не провели полноценного медобследования.
Сотруднице Пенсионного фонда России в Республике Алтай грозит до двух лет лишения свободы за хищение бюджетных средств, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Украинская сторона не планировала разрывать договор о дружбе с Россией раньше, потому что Киеву этот документ нужен был для подготовки исков против Москвы в международные суды.
Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги отреагировал на высказывание аргентинского нападающего «Барселоны» о том, что королевский клуб стал слабее после ухода португальца Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».
Число пострадавших из-за землетрясения и его последствий на японском острове Хоккайдо возросло до 300, по меньшей мере 9 человек погибли.
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сравнил работу своего ведомства с бизнесом, сообщает телеканал «360».
Санкт-Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту» до 2021 года, сообщает Nation News. Она позволит городам заниматься совместным развитием туризма и культуры.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности указал на различные нестыковки в новых «уликах» по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.